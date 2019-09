– Vi var på vei til å synke, det er ikke noe å lure på, sier Petter.

Det er gått nesten et døgn siden Petter og Stians drama i Boknafjorden. Etter å ha vært inne i Stavanger med seilbåten for å få reparert motoren og det elektriske, la de ut på vannet rundt klokken 16 søndag ettermiddag.

– Motoren fungerte som bare det. Men da det begynte å mørkne og vi skulle skru på strømmen, så funket den ikke, sier Petter til TV 2.

De to ønsker ikke å stå frem med etternavn.

– Det sprutet vann inn

Strømproblemene førte også til problemer med kartsystemet, og etter hvert hadde de to havnet langt unna der de egentlig skulle være.

– Vi skulle inn til Karmøysundet, og fant etter hvert en passasje gjennom noen steinformasjoner som vi fulgte et stykke nedover. Så fant vi en større passasjer som vi tenkte at vi kunne komme oss gjennom, men da kjørte vi rett på grunn, forteller Petter.

Sammenstøtet var så kraftig at han ramlet overende. Han fikk grepet tak i girspaken og røsket den inn i revers.

– Da var det bare bånn gass bakover! Så måtte vi bare kjøre for å finne et sted å komme i land, sier Petter.

De to kjørte videre i en halvtime og sjekket båten flere ganger uten å finne verken vann eller hull. Men tredje gangen de sjekket strømmet det vann inn i båten.

Slik ser det ut inne i båten til Petter og Stian dagen etter dramaet. Foto: Svein Morten Hagen

– Når vannet begynte å komme, så kom det jævla fort. Det kom så fort at det gikk opp til motoren på ti minutter. Motoren røk og det bare sprutet vann inn, sier han.

– Da tenkte jeg at nå hopper vi på sjøen snart. Jeg så etter nærmeste sted å svømme i land et par ganger, men det er jo ikke noe varmt i vannet, sier han.

– Svært dramatisk

De to ringte politiet umiddelbart, og det tok ikke lang tid før både Sea King, brannbåt og politibåt var på stedet. Ikke bare ble de to reddet av båten, men man klarte også å redde båten fra å gå til bunns.

– Det var herlig å se alle de folkene. Det var bare en befrielse, det. Vi fikk utrolig bra hjelp, sier en lettet Petter.

LAPPES SAMMEN: Selv om båten var nære ved å gå ned søndag kveld, ser de allerede nå på muligheten for å lappe sammen båten og få den med hjem til Bergen. Foto: Svein Morten Hagen

TV 2 dekket den dramatiske hendelsen søndag kveld mens den pågikk.

– Dette har vært svært dramatisk for de to personene om bord. De har jo vært redde for å gå ned med båten. De to er ganske skjelvne, men det går bra med dem, sa operasjonsleder Helene Strand til TV 2 søndag kveld.

Nå skal de to lappe sammen båten, og satser på å få kjørt den hjem til Bergen.

– Det blir siste båtturen i år, det er helt sikkert. Vi var på vei ned, det er ikke noe å lure på. Så vi er glade for at vi står her i dag, friske og fine, forteller han.