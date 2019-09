– Giske-striden er en årsak til valgnederlaget

– Senterpartiet har frontet misnøyen og protesten mot regjeringens sentraliseringspolitikk mest høylytt, at MDG og bompengepartiet mobiliserer på en debatt for og imot bompenger er ganske åpenbart. Når enkeltsaker blir så dominerende i en valgkamp tjener de partiene som har det som sin hovedsak på det, sier Arbeiderpartiets partisekretær.

Hun varsler at Ap vil bli et råere opposisjonsparti.

– Vi skal snakke om egen politikk og presentere våre egne løsninger for mindre forskjeller, bedre velferdstjenester, nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp. Arbeiderpartiet skal gå i front for å utvikle klimavennlig industri, skape nye arbeidsplasser og ta de store grepene for å redusere klimagassutslippene.

Har fått klager på ledelsen

Stenseng sier ledelsen må ta sitt del av ansvaret.

– Ingen har gjort et godt nok arbeid når vi får 24,8 prosent. Det er vårt alles ansvar, ikke minst ledelsen. Men jeg får mest tilbakemelding på hvordan vi i fellesskap skal fortsette arbeidet fremover for å løfte oss, sier Stenseng.

– Har dere fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på ledelsen? Er det omfattende eller enkeltmeldinger?

– Jeg har fått få tilbakemeldinger fra tillitsvalgte på ledelsen, noen enkelte tilbakemeldinger på saker, utspill eller andre ting folk er misfornøyde med. Uansett tar jeg alle tilbakemeldinger på alvor, sier Stenseng.

Forsvarer skolemat-saken

Skolemat ble en av Arbeiderpartiets viktigste valgkampsaker. I etterkant har enkelte tillitsvalgte kritisert nettopp det.

Avtroppende ordfører Bjørn Iversen (Ap) i Verdal sa til Dagsavisen at saken «ikke holder».

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, sa Iversen til Dagsavisen.

– Var skolemat-saken en vinner for dere, Stenseng?

– Ja, skolemat er ikke grunnen til at vi tapte valget. Nesten 6 av 10 av Arbeiderpartiets kommunepartier gikk til valg på å innføre skolemat, det er viktig for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle barn like muligheter i skolen. Skolemat var en av velferdssakene som skapte debatt og fikk mye oppmerksomhet. Det har vært en viktig sak for våre medlemmer over lang tid og er grundig forankra i partiorganisasjonen. Problemet var ikke at valgkampen dreide seg for mye om lokale velferdssaker, men for lite.