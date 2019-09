Forrige lørdag tronet Christian Strand og Marianne Sandaker på toppen av poenglistene på Skal vi danse.

Nå forteller de om den noe annerledes treningshverdagen de to har.

Strukturert

For seks måneder siden fødte Marianne Sandaker, noe som gjør at hun tar med seg datteren Astrid på både trening og parkettprøver.

I videoen øverst i saken kan du høre NRK-programlederen forklare at det fører til noen pauser i treningen

– Under dansetreningene ammes det og pumpes. Da hører jeg plutselig «dsssss»-lyder av brystpumpen, sier han lattermildt og fortsetter:

– Jeg er kjent med dette, jeg har jo to barn. Hun er veldig strukturert. Hun vet at vi danser halvannen time, og når hun får vondt så ammer hun. Så er vi tilbake igjen og trener halvannen time til.

Strand kaller dansepartneren for utrolig pedagogisk og dyktig, og hadde ikke byttet henne ut for noen.

Får skryt

Sandaker sier hun ikke klarte å si nei til én sesong til, rett og slett fordi Skal vi danse har så stor plass i hjertet hennes.

– Det som har gjort at jeg har klart dette, er at vi har vært superheldige med babyen vår! Hun er snill, sover masse og jeg får overskudd. Skal vi danse er noe jeg elsker å drive med.

Hun har mange meritter i Skal vi danse, men aller størst var det kanskje da hun vant sammen med Atle Pettersen i 2011.

Den spreke 31-åringen trente masse i sommer for å komme i danseform, men føler at hun fortsatt har noen ekstra kilo på kroppen etter fødselen.

– Jeg legger merke til det, men andre sier at jeg bare skal ti stille og at jeg ser flott ut. De sier også at jeg er tøff. De kiloene er jeg jo bare være stolt av, etter å ha fått ei så flott jente, sier hun og stråler.

I sosiale medier hylles proffdanseren for at hun er tilbake i dansesirkuset så raskt etter en fødsel.