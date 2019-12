Forleden dag besøkte vi Bjørn Brun Bruktbil i Drammen. Bjørn har spesialisert seg på salg av billige og tilårskomne doninger av ulike slag.

Målet i år er å selge 365 biler. Én bil for hver av årets dager. Ikke småtterier for en som driver helt for seg selv. Han er vel med det blant en av de i Norge som selger flest biler i løpet av ett år.

Ikke alle kan eller vil kjøpe en dyr bil, men velger heller en fra nederste hylle rent prismessig. Men selv om investert beløp ikke nødvendigvis er så stort, kan det om man er litt uheldig, bli dyrt allikevel. Hvis man ender opp med en bil som har mange feil og mangler.

5 gode billigbil-råd

I den forbindelse utfordret vi Brun på å komme med sine fem beste tips og råd til nettopp de som skal kjøpe seg billig-bil.

– Ja, det er kanskje litt opplagte og enkle, men like fullt viktige og gode råd, mener jeg. Her er det jeg mener du bør sjekke før du klinker til å kjøper billig bruktbil, sier han.

EU-kontroll: Det at en bil nylig er EU-godkjent er et stort pluss. Det vil si at bilen nylig har gjennomgått en relativt omfattende sikkerhets-sjekk hvor mange av de viktigste komponentene, slik som for eksempel bremser og forstilling, er sjekket.

Service: Men husk også at EU-kontroll og service ikke er det samme. Oljeskift, bytte av registerreim og dieselfilter er ikke en del av EU-kontrollen. Det kan derfor være smart å sjekke servicehistorikken og se hva som nylig er gjort – eller hva som snart bør gjøres.

Rust: Biler ruster fortsatt og kanskje mer enn hva mange er klar over. En ting er at det ikke er pent å se på. Men den rusten du ikke ser, er kanskje den farligste og dyreste å utbedre. Det kan være på alt fra bremseskiver, rør til aircondition-anlegget, i gulv, traverser til for- og bakstilling, kanaler og andre bærende konstruksjoner.

Ser bruktbilen slik ut? Da er det smart å være litt ekstra på vakt.

Prøvekjør: Ta en tur med bilen. hør etter ulyder fra for eksempel forstilling og hjuloppheng. Tar clutchen langt ute? Girer automatgirkassa som den skal? Uler der fra forhjulene når du svinger kan det vær et hjullager som må byttes. Sjekk at alle elektriske funksjoner virker som de skal. Også aircondition, om bilen har det.

Kunnskap: Kunnskap er makt. Les deg litt opp på bilmodellen du er interessert i. På styrker og svakheter. Ulike Facebook-grupper og forum kan være gull verdt her. Da vet du hva du skal sjekke og spørre selgeren om før du handler.

Kjøper du bil på nederste hylle prismessig, er det ekstra viktig å sjekke godt før du slår til.

Handler litt om flaks og uflaks

Han legger også til at det er viktig å ha et realistisk forhold til hva man faktisk får når man kjøper billig bil. På en bil som er 10 - 12 år gammel og har passert 200.000 kjørte kilometer med god margin og som kanskje koster 20.000 kroner, kan egentlig alt skje, når som helst. Det handler litt om flaks og uflaks.

Men ved å følge rådene over, så mener Bjørn Brun at man legger et godt grunnlag for å kunne bli lykkelig eier av en billig bil.

– Ja. Absolutt. Jeg vet om flere eksempler på folk som har kjøp biler til under 20.000 kroner og har hatt dem i fire år, uten de helt store overraskelsene eller utgiftene. Da begynner vi å snakke billig bilhold, avslutter Bjørn.

Så da vet du hva du bør gjøre om du er i markedet for en billig bil.



Vi takker for rådene og ønsker lykke til med bilkjøp.

