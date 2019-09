Saken startet med at tollerne med bistand fra politiet stoppet og kontrollerte to kjøretøy om morgenen 24. juli. Bilene ble observert da de med få minutters mellomrom kjørte inn i Norge via E14.

– Den ene bilen, som ble kjørt av en norsk statsborger (25), ble stoppet av en tollpatrulje på E14 ved Venna. To norske statsborgere, 21 og 30 år gamle, ble pågrepet av politiet på en kirkegård ved Flornes kort tid etter, opplyser Tollvesenet.

Tollerne kom også over en personbil som hadde kjørt i grøfta og var forlatt ved Vigdenes. Både Tollvesenets og politiets hunder ble satt inn i søk i området.

– Søkene førte til funn av en skoeske som var lagt ute i terrenget. Esken inneholdt 10 kilo amfetamin, melder Tollvesenet.