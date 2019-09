Våren 2018 fortalte en trebarnsfar fra Larvik Åsted Norges seere hvordan han ble overfalt og ranet på vei hjem fra en bytur.

– Helt fra intet får jeg et kraftig slag som treffer meg midt i venstre del av ansiktet. Slaget er såpass kraftig at jeg går i bakken med en gang. De hopper på meg, da, forklarte mannen.

– Prøver å skjule ansiktet sitt

De to som overfalt trebarnsfaren forsvant raskt fra stedet. Senere fant politiet og fornærmede igjen flere av eiendelene hans, blant dem en iPhone, et bankkort og nøkler, i nærheten av åstedet. Det eneste ranerne tok med seg var en femtilapp.

BA OM HJELP: Politiinspektør Magnar Pedersen ba Åsted Norges seere om tips. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Underveis i etterforskningen innhentet politiet videoer fra overvåkingskameraer i området. Disse viste to menn som fulgte like bak trebarnsfaren, og politiet mistenkte de to for overfallsranet.

– Man ser helt tydelig at de prøver å skjule ansiktet sitt, sa politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Klarte ikke å identifisere

Etterforskningen sto imidlertid fast og politiet klarte ikke å identifisere mennene. Dét skulle endre seg da bildene ble vist i Åsted Norge.

– Det var svært viktig og helt avgjørende for gjennombruddet i saken, slik at vi først fikk identifisert den ene, som ble gjenkjent av sin arbeidsgiver og meldte seg for politiet. Da kom vi også sporet av nummer to, sier politiinspektør Pedersen.

Begge mennene er litauiske statsborgere. 21. juni sto de tiltalt for ranet i Vestfold tingrett. Begge nektet straffskyld.

Dømt

Åsted Norge snakket med trebarnsfaren da han var i retten for å vitne mot de to mennene.

– Jeg er veldig spent. Spent på hva utfallet blir for de to tiltalte, sa trebarnsfaren.

27. juni falt dommen. Begge de tiltalte mennene ble dømt til seks måneders fengsel. De er nå ferdig sonet og utvist fra Norge. Litauerne ble også dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til trebarnsfaren.

Dommen ble ikke anket, men de to mennenes forsvarere opplyser til Åsted Norge at dette handler om at mennene hadde kort tid igjen å sone etter varetekt, og at det ikke ligger noen erkjennelse av ranet i dette.