Ti migranter har blitt stanset på flyplassen i Athen etter at de utkledd som et ukrainsk volleyballag forsøkte å komme seg til Sveits.

BBC skriver at migrantene ankom flyplassen Eleftherios Venizelos iført matchende, blå drakter, og to av dem hadde hver sin volleyball under armen.

Politiet sier at mennene, som skal være fra Syria, forsøkte å komme seg til Sveits med ukrainske pass som ikke tilhørte dem.

Inngangsport

Tidligere denne måneden arresterte politiet i Hellas en internasjonal smuglerliga og konfiskert hundrevis av forfalskede og stjålne pass på flyplassen i Aten.

Internasjonale smuglerligaer har i årevis solgt stjålne og forfalskede reisedokumenter til migranter som forsøker å ta seg fra Hellas til andre land i Europa.

Blant kjøperne er syriske flyktninger som ønsker å søke asyl i vesteuropeiske land.

Smuglere tar opptil 6.000 euro, nesten 60.000 kroner, per person for dokumentene. Norske pass skal være blant de dyreste.

Høyeste på tre år

Nesten hver dag blir personer pågrepet på greske flyplasser idet de forsøker å ta seg til land i Vest-Europa.

De siste ukene har antall mennesker som har tatt seg fra Tyrkia og Hellas, økt kraftig. For to uker siden opplyste den greske kystvakten at i alt 427 mennesker hadde ankommet de greske øyene med båt i løpet av 24 timer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sa at antall ankomster til Hellas er det høyeste på tre år.

Nesten 36.400 mennesker har kommet til landet fra begynnelsen av året til 8. september, hvorav 28.000 kom sjøveien over Egeerhavet.