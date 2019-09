– Det er kjedelig å være på sykehus. Jeg satt og så ut av vinduet. Da dukket denne bilen plutselig opp. Den parkerte utenfor, så hastet to menn ut av den. Og jeg ble naturligvis veldig nysgjerrig!

Geir Helge Marstein (53) var på Hamar sykehus da dagen brått forandret seg. Han tok opp mobilen og sikret seg bilde av en bil som virkelig skilte seg ut på parkeringsplassen utenfor:

– Med denne kamuflasjen tenkte jeg naturligvis testbil med en gang. Jeg forsøkte å zoome inn mot fronten og hekken av bilen. Så spesielt etter potter bak, men var ikke i stand til å finne ut av det, forteller Geir Helge.

Kan være et ekte råskinn

Hva er det så han har sikret seg et blinkskudd av? Det har vi naturligvis diskutert nærmere i Broom-redaksjonen. Vi havnet fort på Audi, redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen drister seg litt lenger:

Her står testbilen, parkert mellom to andre biler utenfor sykehuset i Hamar. Foto: Privat.

– Jeg lurer på om ikke dette kan være et ekte råskinn, nemlig en helt ny Audi RS3. Når det er sagt: Jeg er på ingen måte bombesikker, blir ikke helt klok på dette bildet, uansett hvor lenge jeg ser på det. Lyktene ser jo prikk like ut som dagens modell, det samme gjør hekken. Men det er jo Audi – og de er jo veldig forsiktige med designendringer, sier Vegard.

Han legger til:

417 hestekrefter

– Det er i alle fall planlagt en ny Audi RS3 neste år. Og det er nok en bil veldig mange entusiaster gleder seg til. Dagens er jo en skikkelig kruttønne – med 400 hestekrefter! Ryktene sier 417 hester på den nye, hentet fra et mildhybrid-system. Vi forventer også lavere vekt. 0-100 km/t på under 4 sekunder må til, for å holde følge med nye Mercedes-AMG A 45 S.

– På innsiden forventer vi, dessverre, at man går bort fra menyhjulet og hurtigmeny-knappene. I stedet legges det opp til touchskjermer, slik vi har sett på alle de nye Audi-modellene. Uansett – dette kan fort bli en av de mest kjøreglade bilene som kommer på markedet neste år!

Ikke mulig å se noe av antall potter fra denne vinkelen. Kamuflasjen er også gjennomført solid. Foto: Privat.

Motor som skal demonteres

– Er det overraskende at en slik bil er ute på norske veier nå?

– Egentlig ikke. Det ruller en god del testbiler rundt om på norske veier. Noen kan være på vei til vintertesting nord for Polarsirkelen, mens andre bare er ute etter å få testet på dårlige veier. Og de har vi som kjent endel av i Norge! Men timingen er litt spesiell. Det er gjerne litt stille på dette området på høsten, vi skal nærmere jul før det begynner å ta seg opp, forteller Vegard.

Tilbake til fotograf Geir Helge. Han forteller at bilinteressen for alvor har blitt vekket av en venn.

– Han heter Jonny, er bilmekainker og helt unik med gamle biler. Han har sikkert 20 biler hjemme, og kun Saab. Nå har jeg en motor stående hjemme i garasjen som skal demonteres. Og med tiden skal jeg få tak i en ekte bil, ikke en plastikk-datamaskin, forteller Geir Helge.

