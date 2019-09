Mandag morgen våknet Linda Skalstad (47) og mannen opp i Alanya i Tyrkia til nyheten om at verdens eldste reiseselskap, Thomas Cook, er konkurs og avvikles med øyeblikkelig virkning.

I Norge eier Thomas Cook blant annet Ving, som mandag innstilte alle sine flyvninger i Norden.

– Det første vi tenkte på var jentene våre på 7 og 10 år som har barnevakter hjemme på Geithus i Buskerud. Syvåringen gråt i telefon allerede dagen etter vi reiste, fordi hun savnet oss slik. Jeg vet ikke hva jeg gjør dersom vi ikke kommer oss hjem med flyet lørdag, sier Skalstad til TV 2.

– Sitter på nåler

Hun har allerede sjekket Norwegian sine fly hjemover, men det var allerede få seter ledig.

– Det er ergerlig å være på ferie uten å kunne senke skuldrene, men istedet sitte på nåler og bekymre oss for om vi kommer hjem eller ikke, sier Skalstad.

Hun og ektemannen har forsøkt å få informasjon fra reiseselskapet om hva som skjer, men den eneste tilbakemeldingen Ving gir, er at de må avvente.

– Vi må jo ha troen på at det løser seg. Men jeg har lovet jentene at vi skal være hjemme igjen så vi får se «Skal vi danse» med dem. Og den avtalen har jeg absolutt ikke tenkt å bryte. Får jeg tilbud om å fly hjem i morgen, får det bare bli en todagers ferie på oss, sier 47-åringen.

Over 9000 rammet

Ving Norge opplyser at de for tiden har 9.101 reisende ute på tur.

Mandag var det flere krisemøter i Ving og de opplyser at de jobber intensivt for at kunder skal få komme seg hjem raskt.

– Vårt fokus akkurat nå er å ta vare på berørte kunder, og vi forventer å ha mer informasjon i løpet av dagen. For mer detaljert informasjon om hva som gjelder for din reise, kan du se på ving.no eller i Ving-appen. Alle pakkereiser som er bestilt av Ving, er sikret av reisegarantien, opplyser selskapet på sine nettsider mandag.

Det omfatter 8.555 personer på charterreise og 546 som har reist med rutefly.

Fra 1. oktober i år og fram til slutten av september neste år er det booket reiser for 85.345 personer.