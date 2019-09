Kjeksklassiker får refs – nå endrer de oppskriften

Matkontrollen har denne uken gjennomført en smakstest av salte kjeks, og samtidig sett nærmere på innholdet.

Ida Marie Pedersen er ernæringsekspert og produktutviklingssjef i Faun Pharma. Ifølge henne kan de fleste av produktene sammenlignes med potetgull. Men hun sier at det ikke er saltet som gjør produktet usunt.

– Faktisk så er ikke saltinnholdet aller verst i salte kjeks, sier hun, og understreker at det er mengde og type fett i kjeksen man bør være obs på.

HVILKE BØR VI VELGE? Ernæringsekspert Ida Marie Pedersen gir deg svaret på hvilke av disse kjeksene som er minst usunne. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Rik på mettet fett

Det er én type salte kjeks som skiller seg ut som versting på sunnhets-skalaen. Ritz-kjeksen inneholder flere ganger så mye mettet fett som konkurrentene.

– Jeg ville ikke ha valgt Ritz hvis jeg skulle ha valgt noen av disse her. Grunnen til det er at Ritz inneholder palmeolje, og palmeolje er veldig rikt på mettet fett, og det er ikke det gode fettet. Det er det vi skal styre unna, sier ernæringseksperten.

Hvis salte kjeks er noe du spiser sjelden, anbefaler ernæringsekspert å velge en du liker best.

SISTEPLASSEN SUNNEST: Kornmo saltkjeks er testens sunneste valg, men havner samtidig nederst i smakstesten til Matkontrollens panel.

– Men styr unna Ritz-kjeks, sier Pedersen.

– Ikke erstatt knekkebrød med Kornmo

Kornmos salte kjeks skiller seg ut som testens sunneste, og den inneholder 43 prosent fullkorn. Men det er ifølge ernæringseksperten ikke dermed sagt at vi bør spise altfor mye av denne heller.

– Kornmo er noe sunnere fordi den inneholder sammalt hvete. Den inneholder litt mer fiber, men ikke veldig mye, sier hun.

Pedersen sier at Kornmo kjeks er hakket bedre enn loff, men at den ikke er noe man bør spise i stedet for brød eller knekkebrød.

Sunnest, men ikke smaksvinner

Charlotte Mohn Gaustad har skrevet flere kokebøker og er kjent fra TV 2-programmet «Fingrene av fatet».

Sammen med hennes nabo og venninne Kristin Jevne blindtester de seks ulike typer salte kjeks. Mohn Gaustad sier det er ganske stor forskjell på salte kjeks.

– Jeg tenkte først at salt kjeks er salt kjeks, men det er det ikke.

BEST PÅ SMAK: TUC Original kom best ut av Matkontrollens smakstest. Foto: Matkontrollen/TV 2

Selv om Kornmos er sunnest blant salte kjeks i denne testen, havner den på sisteplass i Matkontrollens smakstest, med terningkast tre.

Venninnene er enige om vinneren og TUC Original troner øverst med terningkast 5.

– Denne er sprø og crispy og veldig god, sier Mohn.

Endrer oppskriften

Det er Mondelez som produserer Ritz-kjeks. Ifølge Jan Ottesen, talsmann for Mondelez International i Norge, bruker de palmeolje i noen av deres produkter for å bevare holdbarheten og for å sikre smak i produktene.