TV-kanal tok kenyanske dopere på fersken

Den tyske TV-stasjonen ZDF kommer med nye dopingavsløringer kun dager før friidretts-VM starter i Doha.

Takket være opptak fra skjult kamera klarte ZDF å ta to friidrettsutøvere på fersken mens de injiserte EPO. Det skal være snakk om en mannlig og en kvinnelig utøver, som begge skal være tatt ut til VM.

Ifølge kanalen er opptaket gjort på et apotek i Kenya.

– Det er noe som henger igjen

TV 2-ekspert Mads Kaggestad er ikke veldig overrasket etter avsløringene.

– Det viser nok en gang at dette med dopingproblematikk er noe som henger igjen i Kenya. Det har vært en ukultur lenge. Kenyanske myndigheter bestemte også for noen år tilbake at dopingtatte utøvere skulle straffes med fengselsstraff, og ganske strenge straffer også, sier Kaggestad.

Tidligere i år bestemte også Det kenyanske friidrettsforbundet at alle utøvere som ble utestengt for doping, ikke vil få lov til å representere landet, heller ikke etter at straffen er ferdigsonet. ZDF hevder samtidig at korrupsjon er et stort problem, både i forbundet og Det kenyanske antidopingbyrået (ADAK). Ifølge kanalen kan utøvere som avgir positive dopingprøver enkelt betale seg ut av problemet.

– Doping har dessverre vært veldig utbredt i Kenya, og det har blant annet vært lett å få tak i EPO over disk i apoteker. Så dette er noe som tar lang tid å snu, sier Kaggestad.

– Disse løperne er blitt en eksportindustri. Noen av løperne brødfør hele landsbyer. Samtidig ønsker politikerne å sole seg i glansen av utøvere som leverer gode prestasjoner. Antidopingarbeid i land som sliter med korrupsjon blir ofte veldig vanskelig, sier TV 2-eksperten.

– Veldig alvorlige påstander

Brian Clothier, som er leder for Det internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) integritetsavdeling, sier at ZDFs ferskeste avsløringer vil bli undersøkt.

– Dette er veldig alvorlige påstander, og vi er ikke så naive at vi sier at slike problemer og korrupsjon ikke eksisterer i Kenya. Vi er alltid åpne for forslag og prøver å undersøke disse påstandene, sier Clothier til ZDF.

Clothier uttaler også at Kenya står i fare for en fullstendig suspensjon fra internasjonal friidrett.

– Det er fem såkalte kategori A-land. Det vil si at det i disse landene er store dopingproblemer, og derfor har disse landene veldig strenge regler og forskrifter fra vår side som de må overholde. Kenya er en av dem, og hvis ikke disse forskriftene overholdes, kan IAAF fullstendig suspendere landet, sier Clothier til ZDF.