Familie skal ha svindlet Nav for over fire millioner

Syv av de tiltalte er fra samme familie.

Familiemedlemmene er tiltalt for grovt bedrageri, og for å ha tilegnet seg dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og fedrekvote fra Nav uten å ha krav på det.

Det totale beløpet er på omlag 4,4 millioner kroner. Deler av pengene har senere blitt overført til en konto utenfor Norge.

De tiltalte er fra ulike land i midtøsten og Øst-Europa, i tillegg til Norge. Flere av de hovedtiltalte må ha bistand fra tolk under rettsprosessen.

– Systematisk og organisert

Statsadvokat Rudolf Christoffersen, som er aktor i saken, holdt tirsdag innledningsforedrag i Bergen tingrett, der han redegjorde for bevisbildet han vil presentere for retten de neste dagene.

– Dette dreier seg om systematiske og organiserte bedragerier mot Nav. En rekke personer har fått utbetalt ytelser de ikke har hatt krav på, sier han til TV 2.

Det er et svært omfattende bevisbilde i saken. Aktoratet vil føre 45 vitner, og har over 7000 sider med bevisdokumentasjon.

I tillegg er det poster - knyttet til hver av de tiltalte - som omfatter uriktig forklaring. Dette er delt i to, med at en post er knyttet til uriktig forklaring rundt seg selv, og en annen om uriktig forklaring om andre.

AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen.

– Dette er den største arbeidskriminalitetssaken vest politidistrikt noen sinne har bragt frem for domstolene, sier Christoffersen.

En av familiemedlemmene er også tiltalt for brudd på sexkjøpsloven. Aktoratet mener han kjøpte sex av en sexarbeider på flere ulike adresser i septerber 2017.

Kun seks av de tiltalte møtte i retten. Samtlige nektet straffskyld.

Registrerte ikke lønn

Politiet mener familiemedlemmene organiserte seg slik at de som jobbet ikke mottok lønn, men stønad fra nav, og at de som ikke jobbet mottak lønn, og ikke stønad.

De skal ha fått utbetalt lønn fra flere ulike selskap uten at lønningene ble registrert. En norsk kvinne i 50-årene, som har innehatt stillinger i flere av selskapene, er også i retten, tiltalt for å ha medvirket til at lønningene ikke ble registrert.

– De har brukt selskaper som har vært eid av familiemedlemme, og fått utbetalt lønninger til tross for at man ikke har jobbet der. Samtidig har andre familiemedlemmer jobbet, og fått utbetalt penger fra Nav, sier aktor Christoffersen.

Kvinnen er tiltalt for å ha tilrettelagt for at flere av familiemedlemmene kunne være i arbeid uten at lønnsutbetalinger ble registrert.