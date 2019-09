Urovekkende funn i flere populære produkter

Wiborg sier til Matkontrollen at klorat likevel kan brukes lovlig, for eksempel til klorering av drikkevann.

– EU har de siste årene jobbet med å fastsette trygge nivåer for klorat i mat og drikke, slik at det skal være realistisk i forhold til den bruken som ikke er plantevernmiddel, sier Wiborg.

Bekymret for langtidseksponering

MATTILSYNET: Fungerende direktør ved avdeling mat i Mattilsynet, Marie Louise Wiborg, sier EU nå jobber med å fastsette en ny grense på klorat i mat. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Mattilsynet har vurdert at Matkontrollens funn ikke medfører akutt helsefare. Det man har vært bekymret for, ifølge Mattilsynet, er langtidseksponeringen av klorat.

– Spesielt for små barn i kombinasjon med jod-mangel, sier Wiborg.

Mattilsynet ser uansett ingen grunn til at det skal være slike nivåer av klorat i mat.

– Hvis vi hadde funnet disse resultatene i vår kontroll, ville vi tatt kontakt med virksomhetene og sett om de har dokumentasjon på hvorfor. Men mye tyder på at med sånne nivåer ville vi ha nedlagt omsetningsforbud, sier Wiborg.

– Endrer metode

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier det er overraskende at kokosmelken fra Eldorado inneholder mer klorat en annen kokosmelk. Hun understreker likevel at klor ikke er brukt for å bleke produktet.

HØYEST VERDI: Det er kokosmelken fra Eldorado som inneholdt mest klorat av de prøvene Matkontrollen har tatt. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Klorat brukes i drikkevannet i Thailand der vårt produkt er produsert. For at drikkevannet skal være trygt, er man nødt til å tilsette klor i vannet. Det gjør også at du finner rester av klor i det ferdige produktet, sier Søyland.

Hun opplyser til Matkontrollen at de har vært i kontakt med deres leverandør og sett på hvordan de kan få ned nivået av klorat i kokosmelken.

– Det har vi nå fått til ved å endre litt på produksjonsmetoden. Det betyr at vi fra neste produksjon får ned nivået betydelig, sier Søyland.

Søyland sier at produktet deres ikke er helsefarlig, men at de ikke ser et poeng i at det skal være mer klor i produktet enn nødvendig.

Dette svarer produsentene

Matkontrollen gjorde også funn av klorat over grenseverdien i kokosmelkene fra Santa Maria, Coop Änglamark, Blue Dragon og Aroy-D. Dette svarer produsentene:

Santa Maria:

Funn av klorat i kokosmelkene: - Eldorado: 1,75 mg/kg - Santa Maria: 0,35 mg/kg - Coop Änglamark: 0,14 mg/kg - Aroy-D: 0,14 mg/kg - Blue Dragon: 0,08 mg/kg

Santa Maria sier at klorvann brukes i produksjonen til rengjøring av kokoskjøttet, men at egne analyser ikke viser ulovlige mengder klorat i produktet.

De sier videre at de er i dialog med deres leverandører for å forstå nærmere hvordan klorat anvendes i produksjonen, og om det er mulig å ytterligere forebygge at klorat havner i produktet.

Fra uke 38 kommer Blue Dragon med et nytt sortiment i ny og miljøriktig emballasje med et annet opprinnelsesland.

Coop:

Coop sier at de per nå ikke kan gi et sikkert svar på årsaken til at det er gjort funn av klorat, men at ut fra mengde og produksjonsprosessen er det nærliggende å tenke at klorat tilføres gjennom vaskeprosessen av utstyret.

Coop sier videre at de i sommer skiftet leverandør, og at det aktuelle partiet ikke lengre er til salgs.

Blue Dragon:

Blue dragon sier at nyere tester viser at produktet samsvarer med EUs reglement, men at kokosnøttene dog vaskes med lokalt drikkevann, som av helsemessige årsaker er tilsatt små mengder med klorat.

Blue Dragon sier videre at de er i kontakt med sine leverandører for å se om de kan bruke vann som ikke inneholder klorat i fremtiden.

Aroy-D:

Scanasia, som importerer kokosmelken Aroy-D har ikke svart på Matkontrollens henvendelser.