Mattilsynet har fått direkte melding om de seks syke hundene, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer, opplyser de i en pressemelding.

Ifølge spørreundersøkelsen har det siden 1. august vært minst 173 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad hos hunder. Anslagsvis er 43 hunder med lignende sykdomssymptomer døde.

Kartleggingen viser at nær 90 forskjellige hunderaser har hatt blodig diaré i perioden.

Før helgen opplyste Veterinærinstituttet at deres undersøkelser tyder på at antallet nye tilfeller av den akutte hundesykdommen går noe ned, og at vurderingen om at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund er styrket.