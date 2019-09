Oppskriften er nok til 2 porsjoner

Til fisken trenger du:

360 g brosme- eller torskefilet

Grovsalt til salting

Solsikkeolje til steking

1 ss smør til steking

Temperer og del brosmefileten i to, forvarm en stekepanne.

Stek fisken på presentasjonssiden til gyllenbrun farge og ha i 1 ss smør. Snu fisken og øs godt med smør over. Klem over litt sitronsaft.

La den steke i 1-2 minutter i smøret før du tar den ut og hviler den på et klede på benken.

Spisskål:

1 spisskål

4 tynne skiver smør på ca 20 g hver

Salt

1 sitron

Sprøstekt løk

Karse

Del spisskål i to og bak på 160 grader med en smørskive over og under.

Bak til kålen er helt mør.

Stek den så i stekepanne til gyllenbrun farge, del i to igjen og ha på litt maldonsalt.

Topp med sprøstektløk og karse.

Syltet løk:

2 delikatesseløk eller en liten rødløk

1 dl eplecidereddik

½ dl sukker

1 dl vann

Kok opp laken og legg enten tynne skiver rødløk eller ¼ båter av delikatesseløken i laken og kok opp. La løken kjøle seg ned i syltelaken.

Blåskjellsaus:

2 dl blåskjellkraft

2 dl kremfløte

Maizena til jevning

1 stilk selleristang

½ grønt eple

5 g kuttet gressløk

500 g blåskjell - plukket

2 syltet delikatesseløk eller ½ syltet rødløk i skiver

Kok sammen blåskjellkraft og fløte, reduser litt og jevn om du trenger.

Smak til med litt sitronsaft hvis ønskelig.

Kutt epler og selleristang i biter og ha i sausen, vend i blåskjell og gressløk helt til slutt.

Anrett, server og NYT.