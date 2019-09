Skal ha smuglet hasj for minst 50 millioner til Norge: Slik forklarer han turene til Trysil

I tillegg er det beslaglagt hele 1,8 tonn hasj i garasjen som dansken angivelig har benyttet som narkotika-depot hjemme i Danmark. Eieren av garasjen er dømt i en dansk domstol, men har anket dommen. Han skal senere vitne i Oslo tingrett.

– Naturlig forklaring

Under sin forklaring uttalte 53-åringen at politiets historie fremstår komplett uforståelig for ham.

– Jeg har ikke drevet med narkotika på 19 år, sier mannen, som i 2001 ble dømt til syv års fengsel i en omfattende narkotikasak – også den gangen sammen med eieren av garasjen i Danmark.

De mange turene til Trysil har en helt naturlig forklaring, mener 53-åringen.

– Først og fremst er jeg en svært rastløs person som reiser mye. Jeg har mellom 200 og 250 reisedøgn i året, blant annet på grunn av jobben min, sier han.

OPPSTART: Statadvokat Carl Fredrik Fari og 53-åringens forsvarer Arild Holden hilste før den tre uker lange rettssaken gikk i gang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den tiltalte mannen har i flere år jobbet som direktør for en rekke byggeprosjekter, forteller han. Byggeprosjektene har primært funnet sted i Danmark og Romania, men også mange andre europeiske land.

Fire årsaker

Turene til Trysil begrunner han blant annet med rekognosering knyttet til byggeprosjekter, men også med valutaveksling, som han driver mye med, samt skiferier og ren avkobling.

– I byggebransjen er det alltid inntekter utenfor kontrakt, og det er grunnen til at jeg har mye kontanter. I tillegg spekulerer jeg i valuta, sier mannen, som blant annet hadde 300.000 kroner hjemme da politiet ransaket boligen hans.

Tiltalte mener det er vanskelig å anslå om det oftest har vært jobb, ferie, valutaveksling eller avkobling som har lokket ham til Trysil.

– Men alltid er reisemønsteret ditt veldig likt? vil aktor Fari vite.

– Ja, og det er da naturlig, svarer han.

– Du kjører altså i omkring 10 timer fra Odense til Trysil, bare for å sove over på et hotell og være der i noen få timer på dagen?

– Hvis jeg har skulle jobbe, har det pleid å være fort gjort. Dessuten reiser jeg som sagt mye. Noen ganger har jeg skullet rekke et fly fra Kastrup senere samme kveld. Det kan være forskjellige grunner, sier han.

– Mangler bilder

Dansken har ingen forklaring på hvorfor etterforskningen viser at hans ulike reisekamerater nærmest konsekvent har krysset grenseovergangene 20 minutter før ham, men mener det ville vært meningsløst å bruke noen til å sjekke tollstasjonene for å smugle hasj.

– De er uansett døgnbemannet, så det ville ikke hatt noen hensikt, sier han.

Årsaken til at han bytter fra sin egen bil til leiebil, er at han sparer penger på det, forklarer 53-åringen. Leasingbilen hans har nemlig en kostnad basert på hvor langt den har kjørt.

Etter aktors innledningsforedrag bemerket 53-åringens forsvarer, advokat Arild Holden, at politiet har spanet på mannen i tre land over en måned – uten å ha et eneste bilde av ham med narkotika.

– Her har spanere stått og sett på mens han har byttet bil, og ifølge politiet flyttet 250 kilo hasj fra en bil til en annen, men så har man ikke et eneste bilde som knytter ham til narkotika, sier Holden.

Overfor TV 2 svarer statsadvokat Fari slik på utsagnet:

– Vi er ikke av samme oppfatning som han, uten at jeg vil kommentere det nærmere, sier Fari.