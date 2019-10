Det begynner å bli en stund siden 1. august 1951. Men da trillet første eksemplar av det som skulle bli en av Toyotas aller største suksesser av samlebåndet. Nemlig Land Cruiser. Altså for litt over 68 år siden.

Men jammen er 10 millioner biler mange biler også!

For ikke lenge siden, nærmere bestemt 31. august i år, var det nettopp Land Cruiser nummer 10. millioner som forlot samlebåndet.

Det må definitivt sies å være en stor milepæl. Særlig med tanke på at det, tross alt, er det vi må kunne kalle en nisjebil.

På den annen side, dette er bilen vi kjenner fra utallige TV-bilder fra verden over. Det er denne FN og Røde Kors ofte bruker, spesialstyrkene til politiet har den, skal noen krysse en ørken, eller kjøre bil til en av polene, er det ofte Land Cruiser som gjelder ...

I snakker om en ekte legende og et bilikon her.

Toyota Jeep BJ, var bilen som fikk snøballen til å begynne å rulle, i 1951.

Solide saker

Toyota Land Cruiser er dermed, med god margin, Toyotas lengstlevende bilmodell. Den ble, som nevnt, lansert 1. august 1951 som Toyota "Jeep BJ", og har vært i kontinuerlig produksjon i mer enn 68 år.

Fullskala-eksport av Land Cruiser begynte med 20-serien, som ble introdusert i november 1955. Fire år etter lanseringen av første generasjon. Siden den gang har Toyota utrettelig utviklet utgaver som møter kundenes behov, uten å gå på akkord med pålitelighet, robusthet og kjøreegenskaper på utfordrende veier - egenskaper det opprinnelige Land Cruiser-konseptet ble bygget på.

I starten ble mindre enn 100 biler eksportert hvert år. Innen 1965, 10 år etter at fullskala eksport begynte, hadde det tallet passert 10.000 biler per år. I dag selges Land Cruiser i rundt 170 land og regioner verden over, med cirka 400 000 biler solgt årlig globalt.

Land Cruiser var en viktig tillitsbygger for Toyota og banet vei for at selskapet kunne utvide eksporten. Takket være den enestående robustheten og påliteligheten, brukes Land Cruisere fra 40-serien fortsatt den dag i dag, 50 år etter at de ble produsert.

Ikke over for ennå

Historien til Land Cruiser symboliserer Toyotas QDR - Quality, Durability og Reliability (Kvalitet, Robusthet og Pålitelighet). Samtidig er den arnestedet for Toyotas bilproduksjon verden over. Land Cruiser innbyr til tillit, det være seg i jobb eller som et livsstilsvalg. Det er en bil som transporterer folks liv og eiendeler, som oppfyller drømmer om mobilitet og som gjør det mulig for dem å når som helst kjøre hvor de vil og tilbake igjen på en trygg måte.



En rekke steder rundt om i verden hadde det nok blitt vanskelig å leve fra dag til dag, uten Land Cruiser.

De 10 millionene Land Cruiserne som er solgt i løpet av de siste 68 årene har blitt brukt på en rekke ulike veier, og de har bidratt til utviklingen av biler fra Toyota.

For fremtiden vil utviklingen av Land Cruiser skje på premisset om at den skal brukes i alle verdenshjørner. Med det i mente vil Toyota sette enda høyere standarder, og fortsette med målsetning om å bygge en virkelig unik bil.

Vi gratulerer med bil nummer 10. millioner og gleder oss til fortsettelsen!

