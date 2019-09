SAS-flyet er chartret av Ving og TUI. TUI-passasjerene får reise, men ikke de som har Ving-billett.

– Ving har sagt at passasjerer som reiser ut, ikke kan reise. De som er ute, skal kunne reise hjem. Dette er Vings passasjerer og ikke SAS' passasjerer, så vi må forholde oss til det, sier kommunikajonssjef Knut Morten Johansen i SAS til TV 2.

Det var DN som først omtalte situasjonen for Ving-passasjerene i Trondheim.

Konkurs

Flyet går som det skal, og 90 passasjerer som reiser med TUI reiser som planlagt.

Men på grunn av konkursen i Vings eierselskap Thomas Cook, har altså Ving gitt beskjed til SAS om at deres gjester ikke skal være med på det chartrede flyet.

De 90 som ikke får fly til Kreta med SAS, er bare noen få av de som rammes. De fleste passasjerene har plass på Thomas Cook-fly, som nå er satt på bakken.

Ving opplyser på sine nettsider at alle charterfly som skulle gått mandag, er avbrutt.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper under Thomas Cook.

Vet ikke hva de kommer til

Ving leverer en helhetlig tjeneste som også inkluderer hotell, og på grunn av konkursen er det usikkert hva slags opphold de ville fått om de hadde reist.

SAS-flyet fra Værnes er det eneste som skulle fraktet Ving-kunder mandag.

Reisegarantifondet sørger for at arrangører av pakkereiser og sammensatte reiser stiller lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger, eller en alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.