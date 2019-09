Kvinnene, som er fra Aiken i South Carolina, tok med seg marinerte kyllingvinger og øl, og lot seg fotografere på et piknikteppe.

– Jeg tenkte at det ville være perfekt for oss. Hver gang vi er sammen, bare ler vi og tuller, og rett og slett bare har det gøy sammen, sier Clark til Inside Edition.

Overveldet fotograf

Fotografen er Breanna Welch i Easy Breezy Photo, som har gitt TV 2 tillatelse til å gjengi bildene som nå går viralt.

Hun sier at hun gikk på high school sammen med Christina og Samantha, og at hun er overveldet over all responsen på bildene.

Bildene er omtalt i en rekke store amerikanske medier, som People, Fox og Yahoo, i tillegg til den svært populære Facebook-gruppa Love What Matters, som har syv millioner følgere.

– Det er en stor opplevelse for en småbyfotograf som meg. Det er ikke noe du forventer at skal skje, sier hun til TV 2.

PIKNIK: Christina og Samantha gnager i seg kyllingvinger, som de ofte gjør når de møtes. Foto: Breanna Welch/Easy Breezy Photo

Alltid der for hverandre

Christina og Samantha har vært venner siden de var syv år gamle og bodde ved siden av hverandre.

– Vi spilte softball sammen, vi lærte oss å kjøre sammen. Vi var ved hverandres side i begge sine bryllup, og var der for hverandre da vi begge skilte oss, sier Christina.

FEIRER VENNSKAPET: Kvinnene forteller at de hadde det utrolig morsomt under fotoseansen. Foto: Breanna Welch/Easy Breezy Photo

– Skapt for hverandre

Fotograf Breanna Welch sier at hun håper at bildene hennes kan inspirere andre til å ta bilder sammen med sine nærmeste venner.

– Vi tar oss aldri tid til å ta bilder med bestevennene våre. Du ser familiebilder og parbilder, men du ser aldri vennebilder, sier hun.

Hun sier at det ikke er noen tvil om at Christina og Samantha er som skapt for hverandre.

– Du kan se det på kjemien deres, at de kommer til å være bestevenner for alltid, avslutter hun.