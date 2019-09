Den store familiebilen Superb har vært en viktig bil for Skoda helt siden den debuterte for 18 år siden.

Underveis har Superb vokst seg både større og mer eksklusiv. I dag er dette en av de smarteste stasjonsvognene i familieklassen.

Nå er det klart for viktige nyheter her. Superb har nemlig kommet i oppgradert utgave. Og ikke minst: Nå kommer den også som ladbar hybrid.

Dette er den første elektrifiserte produksjonsmodellen fra Skoda. De har investert over 120 millioner kroner ved fabrikken i Kvasiny, Tsjekkia – for å gjøre denne klar for den elektriske fremtiden. Her bygges modellen for øvrig side-om-side med biler som har bensin- eller dieselmotor.

56 kilometer på strøm

Den ladbare Superben er utstyrt med en 1,4-liters TSI bensinmotor og en elektrisk motor. Samlet systemeffekt er på 218 hk.

Skoda har investert over 120 millioner i å gjøre fabrikken klar for den ladbare satsingen.

Hva så med rekkevidden? Jo, her henger Skoda seg på det som er trenden på dette området akkurat nå: At de nye og ladbare bilene går adskillig lengre på strøm enn det første generasjon med denne teknologien gjorde.

For Superb er det snakk om opptil 56 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Bensinmotoren og elmotoren til sammen skal kunne gi en rekkevidde på inntil 930 kilometer.

I Norge er det naturligvis stasjonsvogn som gjelder i denne klassen. Den ladbare Superben kommer som stasjonsvogn, og i flere utstyrsversjoner.

Superb er en ekte plassmester. I ladbar utgave kan prisen bli svært attraktiv i Norge.

Billig elbil

Blant de opplagte konkurrentene finner vi biler som VW Passat GTE og Kia Optima PHEV. Hvis startprisen på en ladbar Superb havner på rundt 400.000 kroner, ligger det an til storsalg.

Skoda er heller ikke langt unna med elbil. Først ut er en elektrisk Citigo, som er søstermodell til Volkswagen e-Up! Denne kommer med rekkevidde på 260 kilometer. Prisene starter på 176.000 kroner for Ambition som er rimeligste variant. Den mer velutstyrte Style selges for 193.000 kroner. Til neste år kommer også SUV-en Vision E som kan bli en svært interessant bil for det norske markedet.

Lille Skoda Citigo kommer nå i elektrisk utgave, den blir en real prispresser.

Passerte én million biler

Superb har for øvrig røtter tilbake til 1930-tallet. Etter en pause på mer enn 50 år, ble toppmodellen gjeninnført i 2001, og den moderne utgaven er nå i sin tredje generasjon.

Den er blitt en stor suksess både som privatbil for familier, og som en komfortabel bil i businessflåter. I april 2017 passerte tredje generasjon Superb én million produserte biler.

