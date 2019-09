Alt du bør vite i fem punkter

Saken ble ført av en statsadvokat ved navn Viktor Shokin, men før etterforskningen ble avsluttet, fikk han sparken. Delaktig i dette var USA og Joe Biden.

– Ifølge Trumps narativ ville Joe Biden fjerne en ukrainsk statsadvokat for å hindre han i å etterforske selskapet der Hunter Biden satt som styremedlem, sier Steinhovden.

Joe Bidens sønn Hunter Biden avbildet i 2012. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Det var dog et utbredt syn at Shokin, som flere ganger har blitt beskyldt for å overse korrupsjon blant høytstående ukrainere, burde fjernes fra sitt embete.

– Trumps anklage ignorerer at Bidens forsøk på å fjerne statsadvokaten var en del av et større initiativ for å fjerne korrupte embetspersoner fra det gamle regimet. Den antar også at Hunter Biden hadde gjort noe ulovlig, og at Joe Biden visste om dette. Ifølge ukrainske myndigheter har de ikke funnet bevis for en slik kobling, og derfor ble også saken henlagt, sier Steinhovden.

Viktor Shokin. Foto: Sergei Chuzavkov

Hensikten med å fjerne Shokin var altså ikke å hindre etterforskningen, men snarere å sørge for at den ble gjort ordentlig, påpeker USA-ekspert og satiriker Eirik Bergesen.

– Dette handlet fra USA sin side om å rydde opp i ukrainsk korrupsjon, sier han.

3. Hva er Rudy Giulianis rolle?

Rudy Giuliani er Donald Trumps private advokat. I mai skulle han ha reist til Ukraina. Den gang innrømmet han at hensikten blant annet var å legge press på ukrainske myndigheter for å sette i gang en etterforskning mot Biden.

Reisen ble avlyst, men i juni og august møtte advokaten ukrainske myndigheter for å diskutere en eventuell etterforskning.

Informasjon om at Trump og Giuliani har forsøkt å få ukrainske myndigheter til å sette i gang en etterforskning mot Biden har altså ligget på bordet i flere måneder.

Donald Trumps private advokat Rudy Giuliani. Foto: Reuters/Erin Scott

– Det nye er at den amerikanske presidenten muligens har brukt sitt embete til å presse et annet land til å gjøre noe som kan sverte sin mulige politiske hovedmotstander i 2020, sier Thor Steinhovden.

4. Påvirker dette valget?

Neste år er det presidentvalg i USA. Siden Donald Trump bare har sittet i én periode, betyr det at han kan velges for fire nye år. Joe Biden er en av hans hovedkonkurrenter fra det demokratiske partiet.

– Det er verdt å nevne at dette har vært en klassisk taktikk på amerikansk høyreside i flere år. De kaster opp mye sand i luften i håp om å skape så mye forvirring at man ikke vet hva man til slutt ser, sier Thor Steinhovden og fortsetter:

– Det kan fungere bra i en valgkamp der presidenten kun har tenkt å snakke til egne tilhengere, og der polariseringen er blitt så ille at man har veldig lett for å tro det verste om sine motstandere og ikke får det motbevist fordi man i stor grad kun får nyheter fra konservative nyhetskilder.

Eirik Bergesen påpeker at dette også vil ha konsekvenser for Bidens skyts mot Trump i valgkampen.

– Det som er synd for Biden er at en av tingene han kunne brukt mot Trump er hvordan han blander familie og politikk. Nå har Trump ammunisjon for å si det samme tilbake. Det er en helt annen skala, men det er med på å fjerne noe av ammunisjonen til Biden, sier Bergesen.

Joe Biden er en av demokratenes presidentkandidater. Foto: Joshua Lott

5. Blir det riksrett?

Flere ganger i løpet av Donald Trumps presidentskap har ordet «riksrett» blitt nevnt. Er det aktuelt denne gangen? Lite trolig, skal man tro ekspertene.

Eirik Bergesen påpeker at lovverket rundt å tiltale en sittende president er utydelig. I tillegg har Nancy Pelosi, som leder majoritetsgruppen til demokratene i Representantenes hus, vært forsiktig med å nevne riksrettssak fordi ikke å misbruke et så sterkt virkemiddel.

– Men venstresiden i partiet, som er sterke nå, ønsker handling og en offensiv linje mot Trump. For å blidgjøre dem vil de nok rasle med riksrettsreskapet en stund fremover, sier han.

Ifølge Steinhovden er ikke konsensus hos demokratene at presidenten bør stilles for riksrett, og på høyresiden er det ingen støtte for dette, sier han.

– For å ha noe som helst håp om å få en dom i en riksrettssak, trengs det et stort flertall i Senatet, og da må begge partier støtte et slikt vedtak, sier han og fortsetter:

– Det er lett å tenke at «nå må han jo ha gått over streken», men man skal lete lenge etter en republikaner i Washington som er villig til å i det hele tatt nevne ordet «riksrett».

Før fjorårets mellomvalg ble en rekke republikanere pensjonert og erstattet av det Steinhovden kaller «Trump-lojale folkevalgte».

– De har, enn så lenge, mye mer å tape på å gå imot presidenten enn å støtte han. Demokratene kan med andre ord skrike riksrett til halsen blir sår. De vil trenge republikanere for å få det til og det er ingenting som tyder på at de vil lykkes med det slik situasjonen er i dag.