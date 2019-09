– Det er det dristigste valget Solskjær har tatt

Det er skadekrise i Manchester Uniteds offensive rekker. I sommer valgte klubben å kvitte seg med både Romelu Lukaku og Alexis Sánchez på tampen av overgangsvinduet, uten at det ble hentet inn erstattere.

– Det er nesten litt urettferdig plutselig å si at det var verdens dårligste idé. Men jeg tenkte da at det var merkelig å gå så drastisk til verks, og det tenker jeg fortsatt. Det var gambling å kvitte seg med såpass gode spillere i den troppen, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Sky Sports-eksperten Gary Neville er også svært misfornøyd med jobben som ble gjort på overgangsmarkedet i sommer.

– Greenwood, Martial og Rashford er alle skadet. Lingard er nå spydspissen til Manchester United, sier den tidligere Manchester United-spilleren.

– Hvis du ser på pengebruken de siste seks-syv årene er det bare litt mindre enn hva Manchester City har brukt. Og dette er hva man har endt opp med? Det er utrolig. 900 millioner pund er helsikes mye penger å bruke til ikke å ha en eneste spiss, sier Neville.

– Solskjær er ansvarlig for det selv

Samtidig har Romelu Lukaku startet bra i Inter etter sommerens overgang. Stamsø-Møller mener at belgieren hadde noe ingen andre nåværende United-spillere har.

– Lukaku var svak i fjor, men alternativene i stallen er svakere. Han var den eneste i den troppen som kunne score over 20 mål på en sesong. Det er nok det dristigste valget Solskjær har tatt, sier Stamsø-Møller.

– Det var en risiko Solskjær valgte å ta, og han er ansvarlig for det selv. Så er det litt uflaks også. Vi hadde ikke snakket om det hvis ikke det var for skadene.

Drar paralleller til Klopps start i Liverpool

Samtidig tror ikke Stamsø-Møller at det er helt tilfeldig at det har hopet seg opp med skader for United.

– Solskjær har vært opptatt av at laget hans skal være best trent. Det krever en del trening, og det kan føre til stor skaderisiko når kampbelastningen er høy. Det koster og akkurat nå svir det også. Slik var det med Jürgen Klopp i starten i Liverpool også, det florerte med hamstringskader.

– Hadde det bare vært skadene som var problemet, så hadde Solskjær blitt unnskyldt. Men det er så mye som ikke fungerer. Det er ikke mulig å se noen positiv utvikling i laget. Fokuset er endret fra frelser til at han ikke får til noen verdens ting. Men det skal litt til å gjøre gull ut av den United-stallen.