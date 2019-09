VG skriver at forholdet over, i underkant av fem måneder etter at de fikk barn sammen.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom oss. Utover det har jeg ikke lyst til å si noe, sier Kristine Riis (37) til VG.

Den 30. april i år ble kjendisparet Kristine Riis og Jon Niklas Rønning (39) foreldre til sitt første felles barn.

Kjendispar

Riis er blant annet kjent fra Underholdningsavdelingen på NRK. Hun har også spilt i Netflix-serien «Norsemen».

Jon Niklas Rønning gjorde braksuksess med makkeren Anders Bye (37) da de blandet humor og komedie som duoen «Bye og Rønning».

I år har 39-åringen hatt soloshowet «Jeg reiser alene» på Latter i Oslo.

Mange våkennetter

Da paret gjestet God sommer Norge i august, fortalte de at det ble mange våkennetter i løpet av sommeren.

– Det er ikke sånn at det ikke er slitsomt å ha sommerferie med en femåring og et spedbarn. Det er ikke sånn at «nei, vi er bare uthvilte hele tiden». Det er våkenetter som det ville vært om vi var hjemme, sa Riis.

Hun undret seg over hvor lett livet til andre spedbarnsforeldre framstår i sosiale medier.

– Jeg skjønner ingenting når damer legger ut bilder etter at de har født, tre-fire dager etter fødselen. De er uthvilte og ungen ligger der i en liten kurv og alt er bare perfekt. Det er godt mulig at noen har det sånn, men de aller fleste er helt utslitt, har sykt vondt i kroppen, klarer ikke å sitte, klarer ikke å gå.