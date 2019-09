Elise Thorsnes skal igjen spille fotball i den australske toppdivisjonen.

TV 2 vet at landslagsprofilen nå vender tilbake til australsk W-League, to år etter at hun forsøkte lykken for toppklubben Canberra United i kengurulandet.

31-åringen skal være såkalt «gjestespiller» i klubben det dreier seg om i kontraktsperioden som er på ti uker, og kun detaljer gjenstår før overgangen offentliggjøres.

Reglene for den australske kvinneligaen er slik at klubbene kan benytte en sum uavhengig av lønnstaket på såkalte «gjestespillere» der det foreligger restriksjoner på at de ikke kan spille mer enn sju kamper.

Etter de ti ukene i Australia er det usikkert hva som skjer på klubbfronten videre for Thorsnes, og hvorvidt det blir retur til LSK Kvinner eller en annen klubb i 2020 skal fremdeles være åpent.

Blir trolig mester i første LSK-sesong

Thorsnes - som også har vært i USA etter forrige periode i Australia - returnerte til Norge og LSK Kvinner forut for denne sesongen, og sikrer etter alt å dømme seg sin fjerde Toppserie-tittel der i løpet av få uker.

Forrige lørdag scoret hun begge målene da en av de nærmeste utfordrerne, Sandviken, ble slått 2-0. Det betyr at den regjerende mesteren nå har sju poengs ledelse til toer Vålerenga med fem kamper igjen å spille.

Thorsnes har også vunnet ligaen to ganger med Røa og en gang med Stabæk tidligere. Hun har 119 landskamper for Norge og ble nylig tatt ut i landslagssjef Martin Sjögrens tropp til EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland og Færøyene i begynnelsen av neste måned.

