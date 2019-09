De to venninnene hadde gledet seg lenge til en uke med sol og varme i Hellas, men da de kom på Gardermoen mandag morgen ble de lange i maska.

Verdens lengstevende reiseoperatør, Thomas Cook, gikk konkurs natt til mandag. Her til lands eier Thomas Cook blant annet Ving, som mandag inntilte alle sine flyvninger i Norden.

– Vi hadde ikke fått noen beskjed om konkursen. Vi ble bare stanset i avgangshallen av en mann som sa at flyet vårt ikke kom til å gå. Det er veldig trist at det ikke blir noen tur og dårlig at vi ikke har fått noen beskjed, sier Elin Høye til TV 2.

Alle fly innstilt

Litt over klokka 03 natt til mandag opplyste Thomas Cook selv på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen.

Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.

Alle selskapets flyavganger er innstilt, og rundt 600.000 reisende, som i øyeblikket er på ferie i regi av Thomas Cook verden over, er strandet.

Mens over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook.

I tillegg mister 21.000 ansatte jobben, ifølge flere nyhetsbyråer.

Alternativ ferie

Flyet til de to venninnene skulle etter planen ta av fra Oslo lufthavn 07.20. To timer etter står fortsatt Elin og Mona på flyplassen for å prøve å finne ut hva de skal gjøre.

– Vi håper i det lengste at det skal bli satt opp et nytt fly, men vi har vår tvil, sier Høye og sukker.

Mens venninnen planlegger allerede et godt alternativ.

– Kommer vi oss ikke til Hellas, drar vi heller til Gudbrandsdalen og fjellet neste. Vi bytter da ut shortsen med fjellbukse, sier Mona Fjeld med et smil.