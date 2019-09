Lucas Goodwin (11) har autisme, og trives best i stille rom.

Da hans mor Danielle Goodwin forrige uke skulle hente ham på skolen i den amerikanske delstaten Washington, fant hun ham på toalettet.

Læreren hans hadde plassert en pult over doskålen, og lagt et liggeunderlag og ei pute på gulvet.

– Jeg trodde ikke at det var sant. Hvorfor er jeg på toalettet? Hvorfor, sier Lucas til KOMO News.

Danielle tok et bilde av sønnen på toalettet, og la det ut på Facebook.

– Jeg ble så sjokkert. Jeg tok bildet fordi jeg ikke trodde det jeg så, sier hun.

Hun sier at hun spurte læreren om det ikke var mulig å sette pulten hans et annet sted, som for eksempel på biblioteket.

Da skal læreren ha sagt nei, og forklart at det ikke var plass.

Kastet opp av angst

«Sønnen min var ydmyket, flau og forferdet etter dette inhumane forslaget om at han arbeidet på toalettet. Jeg tok umiddelbart med meg sønnen min hjem, og han kommer ikke tilbake,» skriver Danielle i Facebook-innlegget.

Videre skriver hun at sønnen kastet opp av angst da han kom hjem.

Danielle forteller at Lucas har såkalt pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk forstyrrelse, PANDAS. Han har ticks og tvangstanker, og trenger mye ro.

– Det er ikke et passende sted for noen, og spesielt ikke for Lucas som, med sin PANDAS-diagnose, ikke kan være i nærheten av bakterier, sier hun.

Lucas sier at han ikke vil tilbake på skolen.

– «Jepp, vi bare setter dem på toalettet. Perfekt sted». Det er ikke bra, sier Lucas.

– Ideen var velmenende

Saken har vakt stor oppsikt i USA, og i en pressemelding skriver skoleinspektør Greg Baker i The Bellingham School District at skolen har plassmangel og at de har «begrenset plass til å møte elevenes sosial-emosjonelle behov».

Han forteller ifølge Fox News at de ansatte forsøker å finne løsninger og å «gjenbruke rom», men at Lucas' pult nå er fjernet fra toalettet.

– Etter det vi vet, har rommet blitt brukt til oppbevaring, og ikke som et toalett. Igjen, så er min foreløpige vurdering at denne ideen var velmenende, men vi endte opp med å ikke gå videre med det, sier han.

Videre forteller han at pulten nå er fjernet, og at de ansatte på skolen har fått beskjed om at rommet ikke skal brukes til læring.

Danielle Goodwin sier til nettstedet at hun er glad for at pulten er fjernet, men...

– Det hjelper ikke på sønnen min sin selvtillit og den skammen han føler, avslutter hun.

NB! etter at Danielles innlegg gikk vitalt, har hun delt et usladdet bilde av Lucas med pressen.