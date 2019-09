Manshaus tok farens våpen

Kledde på seg i bilen

Det er fra før kjent at Philip Manshaus kjørte hjemmefra etter å ha drept stesøsteren sin. Han ble sittende utenfor moskeen på Skui en stund før han tok seg inn.

Politiet mener at Manshaus postet et innlegg på et nettforum like før han gikk inn i moskeen. De mener også at han, kort tid før angrepet, forsøkte å sette i gang en direktestrøm fra GoPro-kameraet han hadde festet på hjelmen.

Hensikten var å direktesende angrepet på moskeen. Han fikk imidlertid ikke strømmen til å fungere.

I RETTEN: Philip Manshaus gjorde en høyreekstrem hilsen da han ble fremstilt for varetektsfengsling for to uker siden. Etterforskningen har avdekket at 22-åringen var i kontakt med en nynazistisk organisasjon forut for drapet og terroraksjonen. (Foto: Mathias Ogre / TV 2)

En polititeori har vært at Manshaus etter hvert ble stresset fordi teknikken sviktet, at han fryktet å bli oppdaget og derfor fikk panikk. Det kan ha vært grunnen til at han gikk inn i moskeen før det tekniske utstyret fungerte.

TV 2 vet også at 22-åringen brukte tiden i bilen til å ta på seg utstyr han brukte under terroraksjonen.

Ble radikal for to år siden

Politiet mener at Philip Manshaus ble radikalisert for rundt to år siden, og at holdningsendringene skjedde relativt brått.

Etter det TV 2 forstår, skal ikke politiet ha funnet en konkret hendelse eller en utløsende årsak som kan forklare hvorfor radikaliseringen skjedde. Selve planleggingsfasen forut for drapet og moské-angrepet skal ha vart i noen uker.

Det er oppnevnt tre sakkyndige som skal gjøre en psykiatrisk vurdering av Philip Manshaus. Oslo politidistrikt har bedt om en fullstendig psykiatrisk vurdering av 22-åringens mentale helse.

De sakkyndige har frist til 7. november med å levere sin rapport.