Før i tiden bestilte de fleste ferdige pakkereiser, men i dag finner mange billige flybilletter på nett og booker selv hotell, konstaterer aksjeanalytikersjef Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Thomas Cook, som er verdens eldste reiseselskap, har ikke vært flinke nok til å omstille seg og tilpasse seg folks endrede reisemønstre, mener han.

– Dette har vært et marked som har vært under et alvorlig stort strukturelt press. Noen har greid å omstille seg, andre ikke, sier Pedersen.

– Når et selskap befinner seg et sted der forretningsmodellen ikke fungerer, så må man bevege seg raskt. Det kan være en lang og pinefull prosess dersom man ikke gjør det. Det har skjedd for Thomas Cook, mener han.

Usikkerhet knyttet til brexit har også lagt en demper å britenes reiselyst, noe som har rammet reiseselskapet hardt, sier Pedersen.

Nå begynner arbeidet med å stykke opp og selge unna konkursboet, blant annet danske Spies og norske Ving.

– Alle kreditorene som har investert i Thomas Cook, vil nå forsøke å få mest ut av selskapets aktiva, sier Pedersen.

Kommunikasjonssjef Fredrik Henriksson i Thomas Cook Nord-Europa opplyste søndag at avdelingen i Norden har vært en lønnsom del av konsernet i flere år.