Slik mener USA-ekspertene varselet kan påvirke valget

Forrige uke kom det frem at noen i den amerikanske etterretningstjenesten har slått alarm som følge av flere hendelser i Trump-administrasjonen.

Varslersaken skaper sjokkbølger i det politiske USA, selv om svært få faktisk vet akkurat hva varselet dreier seg om.

Presidenten har dog gått langt i å bekrefte det mange spekulerer på, nemlig at Ukraina og Joe Biden er involvert.

TV 2s USA-kommentator Sofie Høgestøl påpeker at den eneste informasjonen man så langt har om varselet er det som har kommet frem gjennom media.

– Vi har fått vite mye gjennom pressen, men vi vet jo ikke om det stemmer, sier hun og legger til:

– Samtidig ser vi at Donald Trump og hans advokat i forskjellige intervjuer har bekreftet at de kan ha snakket med ukrainske myndigheter om Joe Biden, så det er ganske tydelig at det faktisk har skjedd.

For ingen navngitte kilder har så langt bekreftet hva som er innholdet i varselet. Det er derimot to anonyme tidligere ansatte i amerikansk etterretning som sier til Washington Post at varselet dreier seg om Ukraina.

Søndag bekreftet Donald Trump at han hadde diskutert Joe Biden i en samtale med Ukrainas president Volodymy Zelensky.

Hva med valget?

Det mange nå spør seg er hvorvidt dette vil påvirke neste års valg i USA.

– Basert på epost-kontroversen til Hillary Clinton vet Trump av erfaring hvor mye han kan tjene på bare det at det eksisterer et inntrykk blant noen tilhengere om at det burde vært gjennomført en etterforskning av en politisk motstander, sier forfatter og kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden.

Under presidentvalgkampen mot valget i 2016 kom det frem at Hillary Clinton i sin periode som utenriksminister fra 2009 til 2013 sendte tusenvis av eposter fra en privat server i stedet for fra sin offisielle, krypterte adresse.

Til tross for at over 100 eposter på den private serveren inneholdt hemmeligstemplet informasjon, besluttet FBI at de ikke skulle ta ut tiltale mot Clinton. Allikevel ble etterforskningen gjenåpnet 28. oktober 2016, før den ni dager senere ble henlagt nok en gang.

I løpet av de ni dagene den andre etterforskningen pågikk, forehåndsstemte 24 millioner amerikanere.

– Det er for eksempel vist at Clintons epost-kontroverser fikk enorm dekning i 2016-valget, selv om demokraten aldri hadde gjort noe ulovlig. Det at FBI annonserte at de skulle gjenoppta etterforskningen en uke før valget, for eksempel, kunne vært det lille ekstra om avgjorde valget i favør Trump, sier Steinhovden og fortsetter: