«Game of Thrones» stakk av med den gjeveste prisen

«Game of Thrones» var nominert til rekordmange 32 priser under nattens Emmy, men stakk likevel bare av med to. Riktignok vant serien den kanskje aller gjeveste prisen for sin siste sesong, nemlig prisen for beste dramaserie. I tillegg vant Peter Dinklage prisen for beste mannlige birolle i en dramaserie.

HBO-suksess

«Chernobyl» stakk av med tre Emmy-priser.

Serien fikk pris for beste miniserie, og svenske Johan Renck fikk pris for å ha regissert den.

HBO-suksessen fikk også pris for beste miniseriemanus, skrevet av Craig Mazin.

Svenske Stellan Skarsgård var nominert for sin rolle i «Chernobyl», men prisen for beste mannlige birolle i en miniserie gikk til Ben Whishaw for «A Very English Scandal».

«Chernobyl» er en miniserie i fem deler regissert av svenske Johan Renck, som altså fikk pris i kategorien beste regi for en miniserie. I hovedrollene finnes blant annet Stellan Skarsgård, Emily Watson og Jared Harris.

Skapte overskrifter

Billy Porter skaper også overskrifter etter nattens utdeling. Han stakk nemlig av med prisen for beste mannlige skuespiller i dramaserie, og ble med det den første åpent homofile skuespilleren til å vinne prisen.

Amazon-serien «Fleabag» gjorde så godt som rent bord humorkategoriene, og vant beste komiserie, mens Phoebe Waller-Bridge vant både beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie og beste manus i en komiserie.

Her er Emmy vinnerene:

Vinnerne er uthevet.

Beste dramaserie:

«Better Call Saul»

«Bodyguard»

«Game of Thrones»

«Killing Eve»

«Ozark»

«Pose»

«Succession»

«This Is Us»

Beste miniserie:

«Chernobyl»

«Escape at Dannemora»

«Fosse/Verdon»

«Sharp Objects»

«When They See Us»

Beste TV-film:

«Black Mirror: Bandersnatch»

«Brexit»

«Deadwood»

«King Lear»

«My Dinner with Hervé»

Beste kvinnelige hovedrolle i dramaserie:

Emilia Clarke («Game of Thrones»)

Jodie Comer («Killing Eve»)

Viola Davis («How to Get Away with Murder»)

Laura Linney («Ozark»)