Nødetatene fikk klokken 20.39 søndag melding om at en selbåt med to personer var i ferd med å gå ned i Boknefjorden i Rogaland.

– Det er to personer i en seilbåt som synker, sa operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 klokken 21.20.

– Dette har vært svært dramatisk for de to personene om bord. De har jo vært redde for å gå ned med båten. Nå som vi er på stedet håper vi på å få reddet dem av båten, sier operasjonslederen.

Klokken 21.20 hadde en ambulansebåt og politibåten akkurat kommet til stedet.

Helsepersonell har nå fått kontakt med de to personene, og de virker å være uskadd.

Båten er en privatbåt, og det er foreløpig uklart hvorfor den synker. Det forsøkes å lense båten, men operasjonslederen sier det kan være de må la den synke.