Martin Ødegaard gjorde nok en gang en god figur for Real Sociedad. 3-1-seieren over Espanyol gjør at klubben ligger foran Real Madrid og Barcelona på tabellen.

Etter 34 minutter var Ødegaard involvert i 2-0. Han spilte en ellevill pasning med utsiden av foten i bakrom til Portu, som slapp uselvisk til Willian José. Han bredsidet ballen inn.

Se pasningen øverst!

Da hadde samme mann rukket å score 1-0 etter 18 minutter. Han chippet lekkert inn kampens første mål fra seks meter.

– Han viser klasse

Etter kampen hyllet José Martin Ødegaards pasningsfot og løpskapasitet.

– Hver eneste dag ser vi hvor mye hardt arbeid han legger ned. Han er en ekstremt hardtarbeidende fotballspiller. Det ser man også på banen, sier José til TV 2 Sporten, og fortsetter:

– Han løper veldig mye, tolv kilometer i hver kamp. Martin viser klasse. Han er spektakulær, slår han fast.

José er strålende fornøyd med at Martin Ødegaard har fått en sentral rolle i Real Sociedads offensive spill.

– Det er helt klart en fordel at Martin er den som slår pasningene i bakrom. Helt siden han kom hit har vi sett at han er spesiell, sier Willian José, som tror laget kan forvente seg enda mer av nordmannen resten av sesongen.

– Det er fremdeles tidlig, men han har et stort potensial og kommer til å vise seg frem utover i sesongen, konkluderer Real Sociedad-profilen.

MØTTES: Martin Ødegaard og Guillem Balague etter kampen. FOTO: Dag Friis/TV 2

– Ødegaard gjorde ingen feil i denne kampen

TV 2 Sportens La Liga-ekspert Guillem Balagué var på plass på pressetribunen i Real Sociedad 3-1-seieren over Espanyol.

Han oppsummerer Ødegaards prestasjoner slik:

– Ødegaard spilte den første timen nære boksen og angriperne, og de spillerne jeg snakket med etter kampen bare elsker hvordan han leverte ballen i forkant av 2-0-scoringen. Bevegelsene til angriperne blir ikke like viktige dersom de ikke har noen som kan sentre ballen til dem, poengterer han – og sikter til at det er akkurat det Real Sociedad har fått i Martin Ødegaard.

– Den siste halvtimen av kampen droppet Ødegaard litt lavere på banen. Igjen leverte han en strålende prestasjon, som han har gjort hele sesongen. Det gjelder ikke bare pasningsspillet, men også hvordan han hele tiden ønsker ballen og hvordan han tar de riktige avgjørelsene på små områder. Med få touch på ballen viser han sine kvaliteter og kommer ut av vanskelige situasjoner. Jeg husker ikke at Ødegaard gjorde en eneste feil i denne kampen, konkluderer Guillem Balagué.