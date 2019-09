Mushaga Bakenga var sikker fra straffemerket før pause og så lenge ut til å ha scoret kampens eneste mål, men på overtid utlignet Jens Petter Hauge. Han fikk stå alene på bakre stolpe og trille inn 1-1.

Den scoringen var en stor strek i regningen for Ranheim, som kjemper en innbitt kamp mot nedrykk. Med seier ville laget klatret over streken.

For Bodø/Glimt ble det nok et tilbakesteg i gullkampen. Nå kan det bli tøft å gi Molde kamp om seieren. Gultrøyene er to poeng bak serielederen, men Molde har i tillegg én kamp til gode.

Lettere blir det ikke for Glimt etter at Amor Layouni ble solgt tidligere denne uka.

Bakenga-scoring

Kampens første store mulighet kom etter drøyt 20 minutter. Bakenga ble spilt igjennom for Ranheim. Vinkelen ble riktignok litt spiss for angriperen, som ikke klarte å overliste Bodø/Glimt-keeper Ricardo Friedrich.

Også gjestene klarte å skape noen farligheter. Etter 28 minutter fikk gulljagende Bodø/Glimt seg en kalddusj. Dommeren blåste straffespark etter en hands på Erlend Dahl Reitan.

Bakenga var iskald fra straffemerket, og dermed ledet hjemmelaget.

Seks minutter før pause trodde samme man at han hadde doblet ledelsen. Bakenga headet et frispark i nettet, men jubelen stilnet da scoringen ble annullert for offside.

Stor mulighet

Historien gjentok seg rett etter hvilen. Bakenga scoret, men det ble annullert for offside.

16 minutter før slutt raknet det bak hos Ranheim. Håkon Evjen fikk stå helt alene og avslutte, men hjemmelagets keeper Even Barli vartet opp med en flott redning.

Tre minutter før slutt var det hjemmelagets tur til å få en kjempemulighet. Øyvind Storflor kom helt alene med keeper, men avslutningen gikk utenfor.

Istedenfor var det gjestene som slo tilbake. Hauge fikk stå alene og trille inn utligningen på overtid.

