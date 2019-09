– Hvis Solskjær skal få tid, må han vise mer enn dette

Se hvordan West Ham slo Manchester United i videovinduet øverst.

For en drøy uke siden var tidligere Manchester United-spiller Gary Neville gjest i TV 2s Premier League-studio.

Den nåværende Sky Sports-eksperten var positiv til det Ole Gunnar Solskjær var i gang med på Old Trafford, men poengterte at kristiansunderen trengte tid til å få gjennomført nødvendige endringer.

Tid og penger.

Tror tiden er i ferd med å renne ut for Solskjær

Men etter søndagens poengløse og blodfattige prestasjon mot West Ham, frykter TV 2s fotballekspert Brede Hangeland at tiden er i ferd med å renne ut for Solskjær.

To seirer, to uavgjorte kamper og to tap er fasiten etter seks Premier League-kamper. Det er langt i fra godt nok, mener den tidligere Premier League-stopperen.

Hangeland tror ikke Solskjær får tiden han trenger til å gjøre endringer, hvis ikke prestasjonene og resultatene bedrer seg snart.

– Hvis det fortsetter som dette, så får han ikke det.

– Det er ikke lett å sitte i hans sko nå. Men det hører med til jobben. Disse debattene kommer nå, og spørsmål stilles om han er rett mann til å lede laget. Han er helt avhengig av ikke bare bedre prestasjoner, men også bedre resultater for å gi dette prosjektet nok bensin til å leve.

– Hvis du skal få to overgangvinduer til, så må du vise mer enn dette. Det er det ingen tvil om. Han holder ikke ut to, tre overgangvinduer til hvis prestasjonene er så svake som dette, sier Brede Hangeland.

Siddisen mener utviklingen har gått i feil retning.

– Det er ingenting som minner om United-laget slik det så ut da Solskjær tok over. Da var de offensive, sprudlende, fulle av energi. Det var ungdommelig. Det er det fremdeles, men nå er det seigt. Det er sirup.

– Galskap ikke å gi ham mer tid

Kollega Petter Myhre mener sportslig leder Ed Woodward bør tenke seg om både én og to og tre ganger før han gjør endringer.

– Jeg mener det er galskap hvis han ikke får flere vinduer til å få skuten på rett kjøl igjen. Alle som sitter og ser engelsk fotball ser jo at de har ikke bra lag til å henge med de andre lagene i toppen, sier Myhre.

– Det er tungt å sitte og se laget sitt prestere så dårlig som de gjør og vite at Rashford er ute, Martial er ute, Pogba er ute. De som gjerne skulle vært krydderet offensivt. Da ser du mørkt på situasjonen, sier Myhre.