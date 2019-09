Han var Sykkel-Norges gullkalv. Så forsvant han

Tirsdag fra kl. 10.45: Se U23-tempoen på TV 2 Sport 2 eller Sumo!

– I perioder har det vært tøft. Jeg har vært nær ved å gi opp. Men jeg har, med god hjelp av familien, klart å pushe meg videre og kommet styrket ut av det, forteller han.

TV 2 møter 20-åringen på hotellet til Norge, der de har base i forbindelse med sykkel-VM.

Tirsdag skal han sykle U23-tempoen med Tobias Foss. Der sistnevntes karrierepil har pekt mot himmelen, noe som har gitt ham proffkontrakt i Jumbo-Visma neste år, er situasjonen en helt annen for Knotten:

Etter at han tok bronse på tempoen i junior-EM i 2016, ble han spådd en lysende karriere. Men tre år senere har han ikke kontrakt med noen av de tre kontinentallagene i Norge, og representerer Tønsberg SK i dette mesterskapet.

– Jeg lurer på hvor lenge det er siden en klubbrytter har representert Norge i VM. Det må være lenge siden. Da har du mye som er imot deg, som utstyr. Du må ordne alt selv. Men med god hjelp av familien så har jeg klart det, forteller han.

Sykdom i familien

Knotten syklet riktignok VM i Bergen i 2017. Det endte med en skuffende 27. plass for rytteren som var pekt ut som et medaljehåp, etter at landslagsledelsen rotet med løypa og ga feil beskjed til rytterne. 2018 ble preget av mye sykdom og få ritt, og på tampen av sesongen fikk han beskjed om at kontrakten med Joker Icopal ikke ble fornyet.

– Jeg har fått litt perspektiv på ting. Det har vært to vanskelige år med mye sykdom for egen del, men der vi også har hatt sykdom i nær familie, med tanke på pappa og hans kreftsituasjon. Det har med andre ord vært mye motgang, men til syvende og sist kommer man styrket ut av det, forteller den modne unggutten.

Knotten er noe så sjeldent som en norsk tempospesialist. Ting begynte å se lysere ut da han i sommer slo Edvald Boasson Hagen i NM, og sikret seg sølvmedalje bak Andreas Leknessund på tempoen. Bekreftelsen på at han er tilbake fikk han under EM for en drøy måned siden. Da ble han nummer 4.

– Normalt sett så er de beste med i EM. Så selv om dette er VM, er det mange av de samme konkurrentene. Jeg har derfor store forhåpninger. Formen er bedre enn i EM, så i og med at jeg gjorde det bra der, så gleder jeg meg veldig til tirsdag.

Skuffet om det ikke blir medalje

Han har ladet opp til VM med en samling på Mallorca. Selv om han pådro seg en liten forkjølelse, er han optimistisk.