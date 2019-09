Nå skal gullgutten i langrenn sykle VM for Norge

Se sykkel-VM (junior jenter) fra kl. 10.55. Junior gutter fra kl. 14.00

– Da er du et utholdenhetstalent av de sjeldne, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.

17-åringen fra Lillehammer vant attpåtil junior-NM på tempo juni og kan med rette kalle seg best både på vinteren og på sommeren.

– Det er ikke så mange som får oppleve det jeg har opplevd, sier Staune-Mittet når vi møter ham på hotellet der Norge er innlosjert under mesterskapet i Yorkshire.

Han deler rom med Fredrik Finnesand. De to skal mandag sendes ut i gatene rundt Harrogate og prøve å få til en topp 10-plassering for Norge på den første individuelle konkurransedagen av sykkel-VM.

– Å ta på seg landslagsdrakten var helt spesielt det første gangen. Det var helt sykt. Men dette er VM! Selv om det et et vanlig sykkelritt, så er det ikke som alle de andre. Jeg satser på at det bygger seg opp litt nerver og at jeg kan bruke det til noe positivt.

TEMPOHÅP: Johannes Staune-Mittet drømmer om en topp 10-plassering.

Gullår

Det året han er i ferd med å legge bak seg, er definitivt et år for minneboka. I mars gikk han inn til gull på 10 km klassisk på Savalen skiarena. I juni fulgte han opp med både å ta gull på lagtempo med Lillehammer CK og vinne den individuelle tempoen for juniorene.

– Det morsomste var nok langrennsgullet. Det kom litt overraskende på, og overraskelser er alltid moro. Men det er gøy å sykle fort på temposykkelen også. Der hadde jeg ambisjoner og trodde det skulle gå bra. Da er det gøy å innfri forventningene, forteller han.

Staune-Mittet er med andre ord et av Norges største idrettstalenter.

– Langrenn og sykkel er såpass nært beslektet at hvis du er god i det ene, så behersker du ofte det andre også, mener Petter Skinstad.

– Hvilken fremtid spår du en slik utøver?

– Den er vanskelig å spå som annet en god. Dette er nok en utøver som begge idrettene ønsker å beholde. Men så lenge han er junior, er han nok tjent med å satse på begge deler. Jeg mener han kan holde på i et par år til før han må velge, svarer langrennseksperten.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Jeg synes det er gøy å kunne holde på med to forskjellige idretter enn så lenge, og så fokuserer jeg ikke på det valget som etterhvert må tas, sier Staune-Mittet.

Fulgte i brorens hjulspor

– Langrenn og temposykling handler om mye av det samme. Det er individuell start og man må styre det selv. Jeg har hatt godt utbytte av å kombinere disse to tingene. På lang sikt tror jeg det er positivt. Men om jeg hadde spisset sykkel på vinteren, så hadde jeg kanskje vært et hakk bedre nå, men det er ikke nå jeg skal være god, sier den fornuftige unggutten.