– Vi (Manchester United) var dårlige i fjor, men jeg ser ingen forbedringer denne sesongen, selv med tre nye spillere, sa Mourinho til Sky Sports etter at «de røde djevlene» gikk poengløse av banen i London søndag.

– Som lag. jeg liker det ikke. Jeg er ikke overrasket over resultatet, det var ingenting positivt, sa portugiseren som fikk sparken i klubben i fjor, og som overlot roret til Ole Gunnar Solskjær.

– Akkurat nå mangler de alt, sa han.

Solskjær har fått en tung start på sesongen, og kritikerne blir neppe færre etter 0-2-tapet mot West Ham. I en kamp der gjestene misbrukte flere store sjanser satte hjemmelagets Andrej Jarmolenko og Aaron Cresswell inn to av få West Ham-sjanser.

Se hvordan United tapte øverst!

IKKE IMPONERT: José Mourinho. Foto: Pierre-philippe Marcou

– Jeg er sjokkert og trist

Dermed står Solskjær med to tap, to uavgjorte og to seirer seks kamper inn i sesongen. Går man lenger tilbake ser Solskjær-tallene enda mer dystre ut. Kun fire trepoengere har nordmannen skrapt sammen med United på de siste 15 kampene. Sju har endt med tap.

– Jeg er sjokkert og trist over hvordan Manchester United framsto i dag. Det var mangel på alt. Mangel på karakter, mangel på kvalitet, ledere og ønske om å vinne, sa tidligere United-spiller Roy Keane.

– Det er en lang vei tilbake for United. Det er skremmende å se hvor langt ned de har kommet.

Hjemmelagets Mark Noble var selvfølgelig svært fornøyd med seieren.

– Det er en god følelse i klubben nå. Det føles godt når man presterer som dette mot Manchester United. Dette var tre massive poeng for oss, sa Noble til Sky Sports.

Neste runde møtes Solskjærs United Arsenal på Old Trafford, mens West Ham tar turen for å møte nok en nordmann, Joshua King.

Poengdeling

Wolverhampton har fått en treg start på sesongen og sto uten seier på de fem første kampene. Sesongens første seier kom heller ikke borte mot Crystal Palace, men Diogo Jota sørget for 1-1 fem minutter inn i overtiden. Da hadde allerede Joe Ward skutt ballen via Wolverhampton-forsvarer Leander Dendoncker og i mål.

Neste runde må Wolverhampton fortsette å jakte på sesongens første trepoenger hjemme mot Watford, også det et lag i poengnød. Crystal Palace møter Norwich.

(©NTB)