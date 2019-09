Effektive Liverpool straffet Chelsea: – Det er brutalt

Chelsea-Liverpool 1-2

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Chelsea skapte flere store sjanser og fikk en scoring annullert av VAR, men befant seg likevel to mål under til pause.

Og selv om de blå satte i gang en sluttspurt anført av en fantastisk N’Golo Kanté, var det Liverpool og Jürgen Klopp som kunne juble etter kampslutt.

Et kremmerhus fra Trent Alexander-Arnold og en scoring fra Roberto Firmino i førsteomgang, var nok til å sikre en råsterk borteseier.

– Det er brutalt i fotballen på dette nivået, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det var Liverpools sjette strake seier i ligaen denne sesongen. De er det første laget til å makte å vinne sine seks første kamper i to sesonger på rad.

Jürgen Klopps menn har faktisk ikke avgitt poeng i Premier League siden 0-0-kampen mot Everton 3. mars, og har dermed 15 strake seirer i Premier League.

– I motsetning til City må vi jobbe for det

– Det er en massiv seier for oss, sier målscorer Alexander-Arnold til Sky Sports etter kampslutt.

Jürgen Klopp valgte å trekke frem Manchester Citys lekende lette 8-0-seier mot Watford lørdag. Tyskeren mener at i motsetning til City må Liverpool jobbe for alle seirer.

– Det er eksepsjonelt. Hva kan jeg si? Men vi er nødt til å fortsette. Det ser aldri like lett ut som det var for City i går, men vi har ikke hatt disse kampene ennå. Vi er nødt til å jobbe for det, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Det begynner å lukte serietittel

– Å vinne slike kamper er avgjørende hvis man skal ta tittelen, sa ekspertkommentator for anledningen Nils Johan Semb.

Brede Hangeland mener det begynner å lukte Premier League-tittel av dette Liverpool-laget.

– Det slår meg at Liverpool er i ferd med å forvandles fra et utviklingsprosjekt til et lag som er rigget til å få resultater. Ikke prangende, ikke perfekt fotball, men de får seieren. Det er seirer det handler om. Det begynner å lukte av noe som kan vare helt til seriegull i mai måned.

Frisparkperle fra Alexander-Arnold

Kampen bølget frem og tilbake det første kvarteret, men så rev en utålmodig Andreas Christensen ned Sadio Mané rett utenfor boksen.