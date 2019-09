Arsenal - Aston Villa 3-2

Se sammendrag i vinduet øverst!

Pierre-Emerick Aubameyang ble den store helten da Arsenal slo Aston Villa 3-2 på Emirates.

Den målfarlige spissens sjette scoring var av det vakrere slaget. 30-åringen skrudde ballen forbi muren og ned i venstre hjørne – uttagbar for Aston Villa-keeper Tom Heaton.

– Det er veldig imponerende. Når du havner under og får en mann utvist. Det så ut som den dagen der ingenting skulle gå Arsenals vei. Så det å komme tilbake og vinne er meget sterkt, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre studio.

– Det er en enorm «boost» for en garderobe å være gjennom en opplevelse som dette her, som ser ut til å ende i skam. Så blir det tidenes opphenting med ti mann, legger Brede Hangeland til.

Før frisparkperlen utlignet Calum Chambers for Arsenal ti minutter før slutt, og sørget for 2-2 og spenning i kampen.

Wesley hadde tidligere gitt Aston Villa en 2-1-ledelse da Jack Grealish satt fart på venstrekanten og la ballen perfekt inn til den kraftige Villa-spissen.

– Et tap her hadde vært bensin på bålet for Unai Emerys prosjekt. Det har vært misnøye allerede. For prosjektet hans er denne seieren helt avgjørende, sier Myhre.

Frisk Villa-start

John McGinn og Aston Villa brukte 20 minutter på å sjokkere Arsenal på eget gress.

Anwar El Ghazi fikk både tid og rom til å svinge inn ett silkerent innlegg på foten til McGinn, som på enkelt vis sendte bortelaget i ledelsen.

Arsenal så rødt

Vondt skulle bli verre for «The Gunners». Ainsley Maitland-Niles ble tildelt sitt andre gule kort etter 38 minutter. Arsenal-backen viste knotter i et sammenstøt med Neil Taylor.

Maitland-Niles ble liggende med smerter men måtte se sitt andre gule av dommer Jonathan Moss da han kom seg tilbake på beina.

«The Gunners» slo tilbake. Matteo Guendouzi ble taklet i Aston Villas sekstenmeter og fikk dømt straffe. Nysigneringen Nicolas Pépé var sikker og satte inn utligningen.

Arsenal dominerte totalt de siste 20 minuttene, og kunne juble etter en kruttsterk opphenting.

Arsenal går dermed opp på fjerdeplass med 11 poeng, mens Aston Villa forblir under streken.