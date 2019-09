Nedturen fortsetter: – Så svakt at det nesten ikke skulle vært mulig

Vålerenga - Viking 0-4 (0-2)

Se scoringene fra førsteomgang i sportsnyhetene i vinduet øverst!

Vålerenga spilte sin åttende kamp på rad uten seier da de tapte 0-4 for Viking søndag. Det ble altså enda en tung kveld i rekken for Ronny Deila.

– Det var veldig tungt, det er ikke tvil om det. Det var en prestasjon som var preget av stress og usikkerhet. De scoret på det de hadde, vi klarte ikke å skape nok heller. Og det vi klarte å skape klarte vi ikke å sette og da ble sifrene altfor stygge til slutt, sier Vålerenga-treneren til TV 2.

– Kan du få skuta på rett kjør?

– Nå har jeg prøvd veldig lenge, og har tro på at jeg skal klare det fremdeles. Nå går det litt på selvtilliten og troen når det har gått så lang tid uten å vinne. Nå må alle steiner snus, og få ting på rett kjør igjen. Vi har sett så mange ganger at disse gutta er gode fotballspillere.

Deila gikk bort til supporterne etter kampen. Han er takknemlig for støtten.

– Først og fremst så er jeg utrolig imponert over det de (supporterne) presterer i dag, i forhold til en sånn prestasjon og et slikt resultat og en slik skuffelse. Det at de står bak laget hele veien, og støtten etter kampen det er jeg taknmmelig for og setter pris på. Samtidig må man også være så ydmyk og si at de fortjener noe mer. Nå er det snakk om å finne de grepene som gjør at vi får det fram, sier Deila.

Ikke imponert: – Han klarer det ikke nå

– For ett år siden satt vi egentlig og snakket om nøyaktig det samme. Det var også en sesongen hvor Vålerenga hadde store forventninger, og vi trodde Deila skulle få sving på dette her. Men, han klarte det ikke da og han klarer det ikke nå, sier Jesper Mathisen i fotballXtra.

Han peker også på problemet Vålerenga har med å få det beste ut av spillerne sine, og trekker frem Johan Lædre Bjørdal, Matthías Vilhjálmsson og Herolind Shala som alle ble hentet før sesongen.

– Ingen av de har vært i nærheten av det man skulle forvente. Det er en gigantisk skuffelse, for jeg skal ikke si hva de tjener, men de tjener rimelig bra til å være i eliteserien. Når de da ikke leverer på noe som helst vis i Vålerenga, verken som spiller eller som kollektiv, så er det noe som har vært altfor, altfor dårlig. Og som er en stor forklaring på at Vålerenga ligger der de ligger, under midten av tabellen, understreker Mathisen.