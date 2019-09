Det ble dramatisk under lørdagens Skal vi danse-sending da proffdanseren Santino Mirenna og Emilie Nereng danset cha cha cha til «I Like To Move It».

De hadde med seg Sophie Elise Isachsen i dansen da det gikk helt galt.

Under et løft fikk han skulderen ut av ledd, og publikum kunne se at armen hang rett ned.

– Vi hadde et løft i dansen, og da jeg skulle løfte Emilie opp, kjente jeg med en gang at skulderen gikk tilbake, forteller Mirenna til TV 2.

Fortsatte dansen

Proffdanseren forteller at han bare måtte konsentrere seg om å holde Nereng oppe.

– Så tenkte jeg at jeg måtte danse ferdig dansen, så fikk vi se på skulderen etterpå, sier han.

På opptaket fra lørdagens Skal vi Danse ser man øyeblikket da det gikk galt for skulderen til Mirenna.

– Det var forferdelig å fullføre dansen. Men Sophie og Emilie hadde jobbet så mye denne uken, så jeg tenkte at vi bare måtte fullføre, forteller Mirenna.

Fikk sjokk

Emilie Nereng forteller at hun merket at noe skjedde under løftet.

– Resten av dansen så jeg ikke så mye på han, så jeg skjønte ikke alvoret før etterpå. Jeg fikk sjokk, sier Nereng.

Hun forteller at det var vanskelig å tenkte på noe annet enn ulykken resten av kvelden.

– Da jeg skjønte hva som hadde skjedd, fikk jeg den verste følelsen i kroppen. Jeg var så bekymret og lei meg for det som skjedde, forteller hun.

Hentet av ambulanse

Etter dansen så Santino svært medtatt ut, og han løp ut før dommerne kom med sine kommentarer.

– Nå tror jeg at det har skjedd noe med skulderen din! sa en sjokkert Kathrine Moholt i sendingen da dansen var gjennomført.

INSTAGRAM: Denne meldingen la Santino ut på sin Instagram-konto søndag.

– Nå må du løpe ut og få hjelp!

Mirenna forteller at han ble tatt godt vare på av produksjonen etter uhellet.

– De tok vare på meg sammen med to leger fra publikum. Så kom ambulansen etterhvert, og jeg ble sendt til legevakten for å ta røntgenbilder.

Fått vikar

Søndag var både Mirenna og Nereng i dansestudio, men det er kun én av dem som danser.

– De sa jeg måtte ta det med ro. I dag skal jeg tilbake til legen for å sjekke skulderen på nytt, også håper jeg å komme tilbake på parketten så fort som mulig, sier Mirenna.

I mellomtiden er proffdanseren Ivo Havranek vikar. Ivo har tidligere danset med Thea Næss, Hedda Kise og Eli Kari Gjengedal i Skal vi danse.

– Ivo virker som en trygg og flink dansepartner, men det er fortsatt Emilie og Santino som gjelder, sier Nereng.

Ettersom paret har rukket å danse sammen i flere uker, er det Mirenna og Nereng som sammen lager koreografi til dansen denne uken.

– Jeg har tro på at dette ordner seg, sier Mirenna.

Santino forteller hele i historien i Dansebobla, som du kan se søndag kveld klokken 19 på TV 2 sumo.