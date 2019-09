Politiet Innlandet melder på Twitter at det har vært slåssing utenfor Briskeby stadion på Hamar søndag ettermiddag.

Dette skal ha skjedd i forbindelse med en fotballkamp, og supportere fra begge lag skal ha vært involvert.

Først skrev politiet at to personer var skadd, men de korrigerte kort tid senere om at det kun var snakk om en skadd person.

Flere av de involverte er i slutten av tenårene, så barnevernsvakta bistår politiet i saken. Politiet er synlige i Hamar sentrum