Det romantiske frieriet til amerikanske Steven Weber endte i tragedie i Tanzania tidligere denne uken, skriver nettsiden WBRZ2.

Undervannsvindu

Sammen med kjæresten Kenesha Antoine bodde de i en strandhytte, der deler av bygget var senket ti meter ned i havet, og man kunne se rett ut i sjøen fra noen av vinduene.

I videomateriale og bilder lagt ut av Antoine på hennes Facebookprofil ser man kjæresten på utsiden av vinduet, der han holder opp flere håndskrevne beskjeder, som leder opp til frieriet.

På slutten av videoen finner han frem en ring. Kort tid etter drukner Weber.

Hyller kjæresten

På Facebook har den sønderknuste kjæresten lagt ut sin hyllest til Weber.

– Det finnes ikke ord som passer for å beskrive hvilken vakker sjel Steven Weber Jr er. Du var et sterkt lys for alle som møtte deg. Du var snill, omtenksom, og du fikk meg til å gråte av latter med jevne mellomrom. Du overøste meg i kjærlighet jeg aldri har opplevd før, skriver Antoine.

– Du kom aldri opp fra dypet, så du fikk ikke hørt svaret mitt. Ja! Ja! Ja, en million ganger over. Jeg vil gifte meg med deg. Vi fikk aldri feiret begynnelsen av resten av livene våre, for den beste dagen i livet vår ble plutselig den mest grusomme, på verst tenkelig vis, skriver hun videre.

Overfor CNN bekrefter både USAs utenriksdepartement og selskapet paret leide hytten av dødsfallet.

– Vi kondolerer og vår bønner og tanker er med kjæresten, familie og venner gjennom denne tragiske ulykken, sier direktør ved The Manta Resort, Matthew Saus, til CNN.