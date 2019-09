Tap og Rashford-skade for tafatt Manchester United: – Det er en liten katastrofe

West Ham-Manchester United 2-0

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Etter en oppløftende seier mot Leicester sist helg var det brått tilbake på jorden igjen for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United søndag.

En scoring fra Andrij Jarmolenko like før pause, og en frisparkperle fra Aaron Cresswell sørget for at West Ham påførte Solskjær gikk på sesongens første bortetap.

Gjestene hadde to store sjanser ved Juan Manuel Mata og Harry Maguire, men var ellers rimelig blodfattige. Dommen fra gamletrener José Mourinho var i hvert fall klar.

Portugiseren fulgte kampen som ekspert for Sky Sports og kalte det «en trist kamp». På spørsmål om hva Manchester United manglet, var svaret enkelt og greit:

– Akkurat nå mangler de alt.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har ikke vunnet en bortekamp siden seieren mot Paris Saint-Germain i Champions League tilbake i mars. Det er ni kamper siden.

I tillegg måtte Manchester Uniteds eneste friskmeldte spiss, Marcus Rashford, ut med det som minnet om en lyskeskade etter en times spill.

– Ekstremt dårlig nytt. Man stiller jo spørsmålet: Var det greit å gå inn i sesongen med to etablerte spisser? Fryktelig situasjon for Solskjær – på toppen av alt det andre, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland.

Solskjær benekter at laget har problemer

Ole Gunnar Solskjær forsøkte å se positivt på situasjonen etter kampslutt.

– Det var lysken hans. Jeg vet ikke hvor alvorlig det er. Jeg er ikke en doktor. Vi må ta en scan i morgen. Forhåpentligvis får vi Mason Greenwood tilbake, og Anthony Martial er også rett rundt hjørnet. Det var bare uheldig at det skjedde i dag, da ingen av dem var tilgjengelige, sier Solskjær til Sky Sports.

Solskjær mente kampen var jevn.

– Det var en skuffende dag. Vi må reise oss igjen. Jeg vet at disse guttene har karakter til å gjøre det.

– Det var en kamp som kunne vippet begge veier. Det var en jevn kamp. Men vi grep ikke mulighetene godt nok. Vi tok av og til den enkleste løsningen.

Forrige sesong tapte Manchester United 0-4 borte mot Everton på tampen av sesongen. Det ble sett på som et bunnivå under Solskjær. Kristansunderen mener søndagens prestasjon ikke kan sammenlignes. Han benekter på det sterkeste at laget har store problemer.