Se den kontroversielle nye øvelsen på TV 2 og TV 2 Sumo søndag klokken 14.00.

– Hvis det var opp til meg, så ville jeg boikottet dette. Jeg misliker øvelsen, sier en av sykkelsportens mektigste, Patrick Lefevere.

Han er sjefen i Deceuninck-Quick-Step. Hans lag vant gull i VM i lagtempo fire ganger fra 2012-2018, før dette ble tatt av programmet etter mesterskapet i Innsbruck i fjor.

Da syklet rytterne for sine respektive lag. Nå skal de sykle for sine nasjoner.

Tre menn og tre kvinner skal fra i år av kjøre lagtempoen som en stafett. Når de to beste mennene er i mål, etter å ha syklet 14 km i Harrogate, starter kvinnene. Tiden blir stoppet når den andre kvinnelige rytteren krysser mållinjen - og det raskeste laget blir kåret til verdensmester.

– Dette er noe av det rareste jeg noensinne har hørt om. Man kunne laget en vakker lagtempo-konkurranse, som i gamle dager, med en distanse på 100 km - der det var stor prestisje å vinne, både for menn og kvinner, sier Brian Holm, sportsdirektør i Deceuninck-Quick-Step, til Jyllandsposten.

– Stafett er ikke en del av sykkelsportens DNA, det er for de som vil se «Den store bakekrigen», tordner Holm.

Kun ti nasjoner stiller til start på VMs åpningsdag, i tillegg til et sammensatt lag av Det internasjonale sykkelforbundet. Norge har valgt å ikke bruke ressurser på å sette sammen et lag.

– Ikke nok interesserte norske syklister

Sportsjef i sykkelforbundet, Hans Falk, sier til TV 2 at det rett og slett skorter på interesserte syklister.

– Vi har vel ikke nok interesserte syklister av det kaliberet som gjør at vi kunne hatt håp om medalje. Skal man satse på dette, så må man også ha mulighet til å trene sammen. De som har vært mest aktuelle har vært mest opptatt av å trene for den individuelle tempoen. Vi får håpe at vi har nok bredde om noen år, spesielt på kvinnesiden, sier Falk til TV 2.

Svensken virker også en smule skeptisk til den nye øvelsen.

– Det blir kanskje en interessant øvelse i fremtiden, men akkurat nå er det få nasjoner som har nok bredde til å stille.

TV 2 sender lagtempo mix-stafett søndag fra kl 14. Denne disiplinen ble testet ut under EM i august. Der vant Nederland foran Tyskland. Men det spørs om ikke Tyskland, med blant andre Tony Martin, Nils Politt og tidligere tempoverdensmester Lisa Brannauer vil gi hollenderne kamp om gullet.

I et regnvått Yorkshire kan det bli såpeglatte veier. Hans Falk frykter man får se velt på lørdagens VM-åpning.

– Det kommer sikkert til å bli utfordrende. Det kommer noen heftige utforkjøringer også. Det blir nok noen velt, men vi får håpe de avpasser tempoet etter forholdene.