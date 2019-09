Kjempekamp av Zuccarello

I ANMARSJ: Mats Zuccarello virker å være i toppslag før NHL-sesongen går i gang. Foto: Stacy Bengs

Mats Zuccarello herjet for Minnesota Wild i nattens oppkjøringskamp før NHL-sesongen. Han scoret og hadde to målgivende i 4-3-seieren over Colorado Avalanche.