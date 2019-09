Nye søk etter Maya (25)

Maya Justyna Herner (25) kom til Ørsta på Sunnmøre mandag 12. november. Hun flyttet fra Polen til nordvestlandet for å jobbe for et vaskefirma.

Onsdag 21. november hadde hun vært på en vaskejobb på morgenkvisten, før hun la ut på en gåtur.

Da 25-åringen ikke returnerte etter noen timer, ble romvenninnen hennes bekymret. Da Herner heller ikke dukket opp til vaskejobben klokken 18, ble politiet kontaktet.

Herner hadde bare bodd i Ørsta i ni dager, og hun ble ikke sett igjen siden den onsdagen.

Forsvinningen skapte enormt engasjement blant lokalbefolkningen. Nødetater, Røde kors og frivillige jobbet side om side under den store leteaksjonen. Ti måneder senere er Herner fortsatt ikke funnet.

Søndag melder politiet i Møre og Romsdal at de skal gjøre ytterligere søk i området hvor de tror at kvinnen forsvant.

Politihelikopter

– Det har blitt gjort mange søk der tidligere, men terrenget er utfordrende og vi ønsker å være trygge på at alle steder er helt gjennomsøkt, forteller operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Den siste sikre observasjonen av Herner er fra matbutikken i Ørsta sentrum klokken 12.35 onsdag 21. november. Hun meldte deretter fra til flere personer om at hun skulle på en fjelltur ved Skåla. Bilen til 25-åringen ble funnet på parkeringsplassen, som er utgangspunkt for flere turer i området.

– Det er et veldig stort og komplekst område hvor noen av turene er i ulendt og krevende terreng. Flere av toppene er også svært bratte på noen av sine fjellsider. Dette har gjort leteaksjonen og de påfølgende søkene utfordrende, sier Øystein Øye Bjørdal til TV 2.

Bjørndal ledet Røde Kors-søket etter Hernes i samarbeid med politiet i etterkant av forsvinningen.

3000 bilder

Leteaksjonen skulle vise seg å bli den største som Ørsta Røde Kors hadde koordinert på ti år.

– Det ble vist en helt enorm innsats både fra hjelpekorpset og fra lokalbefolkningen under søket etter Maya. Helgen etter at hun forsvant var vi oppimot 500 personer i aktivt søk. Bedrifter stilte med mat, og alle ville vite hvordan de kunne bidra, forteller den tidligere korpslederen.

Da søndagen var omme, gikk leteaksjonen over fra å være en redningsaksjon til å være et søk etter antatt omkommet person.

Selv om Bjørndal synes hendelsen er svært tragisk, synes han det er viktig å trekke frem det positive.

– Denne saken viste virkelig at folk stiller opp når andre trenger hjelp, sier han.