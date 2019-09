Selskapet bekreftet i helgen at de trenger 200 millioner pund, nærmere 2,4 milliarder kroner, i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av over 10 milliarder kroner fra forrige måned om de skal unngå å bli satt under administrasjon.

Ifølge Sky News skulle selskapet møte sine største aksjonærer og kreditorer klokken 10.00 søndag norsk tid for å diskutere en siste mulighet til å redde selskapet fra konkurs.

Møtet fant sted i London. Kommer ikke partene frem til en løsning vil trolig Thomas Cook bli slått konkurs mandag.

Vinggruppen på sin side vil ikke spekulere i hva som skjer framover til tross for de inngår i den konkurstruede Thomas Cook-gruppen.

– Vil få dette i havn

– Vi retter vår oppmerksomhet mot å få dette i havn og ingenting annet. For gjester som har booket eller vurderer å booke, gjelder det samme som alltid. Det vil si at man er beskyttet av reiseforsikringen, sier kommunikasjonssjef Fredrik Henriksson i Thomas Cook Nord-Europa.

Henriksson sier at avdelingen i Norden har vært en lønnsom del av konsernet i flere år. På direkte spørsmål om hva som skjer dersom Thomas Cook-gruppen går konkurs, svarer han:

– Vi er jo en del av konsernet. Men det er ikke noe jeg vil spekulere i nå, og vi retter oppmerksomhet mot at vi skal få dette i havn, sier han.

Tusener kan miste jobben

Bak Thomas Cooks vansker ligger blant annet bekymring for brexit, høyere drivstoffpriser og konkurranse fra salg av reiser på internett.

Dersom Thomas Cook går konkurs, kan også tusener av ansatte miste jobben. I dag har selskapet 22.000 ansatte, hvorav 9.000 i Storbritannia.

Det 178 år gamle selskapet er blant verdens største og mest tradisjonsrike reisearrangører, med 600 avdelinger bare i Storbritannia, samt et flyselskap og en hotellkjede.