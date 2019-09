Kraftig jordskjelv i Albania – minst 68 personer skadd

JORDSKJELV: Et kraftig jordskjelv rystet Albania lørdag. Foto: Gent Shkullaku / AP

Lørdag ble Albania rammet av et kraftig jordskjelv. Like over midnatt til søndag ble det registrert et etterskjelv med styrke på 4,8.