Det ble dramatisk under lørdagens sending av Skal vi danse, da proffdanser Santino Mirenna måtte forlate direkteprogrammet med store smerter.

Under dansen med bloggprofilene Sophie Elise Isachsen og Emilie Nereng, gikk det nemlig helt galt. Under et løft fikk han skulderen ut av ledd, og publikum kunne se at armen hang rett ned. Etter dansen så Santino svært medtatt ut, og han løp ut før dommerne kom med sine kommentarer.

– Nå tror jeg det har skjedd noe med skulderen din! Nå må du løpe ut og få hjelp! sa en sjokkert Kathrine Moholt i sendingen da dansen var gjennomført.

Rett etter dansen ble Santino hentet i ambulanse, og natt til søndag fikk han tatt røntgen av skaden.

Det ble påvist at Santino fikk skulderen ut av ledd, sier Skal vi danses presseansvarlige, Unn Grethe Berge, til TV 2.

– Santino fikk skulderen ut av ledd under dansen i går. Han fikk god hjelp på legevakten og skulderen er nå på plass. I dag har Santino treningsfri, og Emilie fortsetter treningen med danselærer Ivo Havranek som vikar, sier hun.

Deretter må de ta hver dag for seg, for å se om Santino kan komme tilbake i dansen.

– Hvordan kommende treningsuke blir for Santino kommer vii tilbake til, sier Berge.

Emilie Nereng fortsetter dermed treningene søndag.

– Fy fader for en dansepartner jeg har, som danser ferdig dansen med skulder ute av ledd uten å vise hvor vondt han har det. Krysser fingrene for at den ikke er brukket, skriver Emilie Nereng på sin egen Instagram.

Emilie og Santino fikk 28 poeng, og gikk rett videre til neste lørdag. Adrian Sellevoll måtte derimot forlate konkurransen, etter å ha fått megaslakt fra dommerne.

Noe lignende skjedde i 2009

Det er ikke første gang at noe lignende skjer i Skal vi danses historie. I 2009 danset Triana Iglesias og proffdanseren Tobias Karlsson under direktesendingen, da det plutselig smalt til i skulderen. Karlsson tok røntgen av skaden, og det viste seg at skulderen var ute av ledd.

Den gang måtte Karlsson ha en erstatter på dansegulvet i noe tid, men sto selv for koreografien til Triana sine opptredener.

SKADET: Santino Mirenna fikk skulderen ute av ledd å måtte forlate TV2 programmet Skal vi danse i Nydalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Skal vi danse ser du lørdager kl. 19.30 på TV 2, eller når du vil på TV 2 Sumo. Du kan også følge livet backstage på Skal vi danse i realityserien Dansebobla på TV 2 Sumo.